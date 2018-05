Terza Categoria, la finalissima play off si gioca a Barbarasco

La delegazione provinciale figc ha scelto il campo della finale tutta lunigianese tra Podenzana e Mulazzo. Chi vince sale in Seconda

Terza Categoria - Si giocherà a Barbarasco, sabato 5 maggio alle ore 16.00, la finalissima play off tutta lunigianese tra Podenzana (foto) e Mulazzo. Grande attesa per questa gara la cui vincente salirà con certezza in Seconda Categoria, senza passare da graduatorie o ripescaggi.



Si prospetta una grande cornice di pubblico per l'attesissimo derby, tra due squadre che durante il torneo sono state sempre vicinissime nel vertice della classifica. Nei precedenti stagionali due pareggi che dimostrano il grande equilibrio, anche se il Podenzana ha mantenuto la seconda posizione, dietro solo alla vincente del torneo Sporting Pietrasanta, e quindi avrà il doppio risultato: infatti in caso di pareggio si andrà ai supplementari ma al 120' non sarebbero i rigori a decretare il vincitorie ma vincerebbe chi in campionato è arrivato più in alto, e quindi in questo caso il Podenzana. Al Mulazzo di mister Bellotti dunque l'obbligo di vittoria nell'ultimo e più importante derby della stagione.