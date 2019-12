Terza Categoria, la capolista sale ancora in Lunigiana

Terza Categoria - Con il recupero vinto in settimana il Cerreto si riprende la testa del girone in compagnia dello Spartak Apuane, principale antagonista di questo scoppiettante inizio di stagione. A soffiare sul collo delle due leader le tre inseguitrici: Mtg.Seravezzina, che nell’ultimo turno ha conosciuto la prima sconfitta della stagione segue a due lunghezze, il Mulazzo e il Vallizeri a quattro punti.



Il Cerreto di mister Bertelloni (foto), dopo Pallerone, risale in Lunigiana in quel di Gassano, ospite della matricola Rangers Solierea, mentre i biancorossi dello Spartak ricevono la visita del Fosdinovo, vista le posizioni di classifica il match di Via Casola dovrebbe essere abbordabile. L’incontro di cartello della giornata è quello in programma al “Calani” di Groppoli tra il Mulazzo e i versiliesi dell’Azzurra, rispettivamente terza e quarta forza del girone, con tantissimo margine di miglioramento per entrambe. Il Vallizeri dopo la scorpacciata di gol nel derby contro la Palleronese, che l'ha rimessa in corsa per le prime posizioni, va a far visita al Versilia calcio, attuale fanalino di coda del girone, con l’obiettivo di non perdere ulteriori punti. Testa-coda ancheper l’ex capolista Mtg. Seravezzina che ospita i gialloneri della Villafranchese, ancora ancorati nel fondo della classifica, molto probabilmente faranno esordire i nuovi arrivati inseriti a dar man forte all’attuale organico. Chiudono il tabellino delle gare il test casalingo della Palleronese contro il San Vitale Candia, i granata di mister Massimo Preti sono chiamati a riscattare i due recenti passi falsi, e il derby tra la nuova Tirrenia Marina e l’Academy Massa Montignoso.



Programma gare, arbitro di sabato 7.12.2019:



Mtg.Seravezzina-Villafranchese (Minazzana, 15,00, Francesco Gravina di Viareggio)

Mulazzo-Azzurra (“Calani” 14,30, Francesco Cecchini di Carrara)

Palleronese-San Vitale Candia (“Lombardi” 14,30, Roberto Cosentini di Carrara)

Rangers Soliera-Cerreto (Gassano, 15,30, Giogio Malacarni di Carrara)

Spartak Apuane-Fosdinovo (Via nCasola, 15,00, Sebastiano Bombarda di Carrara)

Tirrenia Marina-Academy M.M. (Ronchi, 14,30, Natteo Particelli di Carrara)

Versilia-Vallizeri (“Pruniccia”)