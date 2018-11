Terza Categoria, l’atteso anticipo Cinquale-Massa Montignoso finisce in parità

Blitz esterni della capolista Forte dei Marmi, Attuoni e Real Marina di Massa

Terza Categoria - Nonostante qualche assenza nell’organico, il Forte Dei Marmi allungano in classifica, porta a sei i punti il vantaggio sulle rispettive inseguitrici. I versiliesi espugnano “Remola” con una prestazione super per circa ottanta minuti, il turnover dei versiliesi nel finale riaccendeva le speranze del team di mister Bennati ma troppo tardi per rimettere in piedi la partita.



Alle spalle della leader ritroviamo la coppia Attuoni-Real Marina di Massa che risorgono dopo due turni opachi: gli avenzini di mister Augusto Secchiari passano in casa dell’Unione Montignoso con i sigilli di Da Pozzo (doppietta) e Matteo Secchiari, la tardiva reazione dei locali è stata di Lenzetti col classico gol della bandiera; il Real Marina di Massa, dopo la vittoria nel derby con il San Vitale, si ripete sul sintetico dell’Azzurra, diretta concorrente per le posizioni nobili della classifica. Prima Bugliani al tesrmine della prima frazione ristabiliva lo svantaggio di Tognocchi, ad inizio ripresa Fialdini dagli undici metri dava la vittoria ai compagni.



Svanisce il secondo posto ai bicelesti del Cinquale di mister Rino Ciregia che nell’anticipo di venerdi non vanno oltre la divisione dei punti contro i bianco neri di Riccardo Montaresi. Al vantaggio di El Bannjaouui nelle prime battute della ripresa pareggiava Luzzoli.



Stesso discorso per la Montagna Seravezzina, uscita sconfitta nel fortino di “Coloretta dalla vera sorpresa di questa prima parte di campionato, il Vallizeri del mitico allenatore lunigianese Fabiano Centofanti detto “Yuarj”. Dopo un primo tempo terminato in parità per l’eurogol di Diego Giacopinelli e del lucchese Frediani, le azzeccate mosse del tecnico valligiano portano i frutti con le firme dei nuovi entrati Admir e Pape.



Riscatta in parte lo stop del posticipo lo Spartak Apuane che impatta nel match casalingo contro il Fosdinovo, il confronto del “Raffi” si apre con il vantaggio ospite con La Terra, da quel momento la gara ha un solo copione quello dell’arrembaggio dei bianco rossi. Il pareggio in apertura di Nicoletti, sugli sviluppi di una punizione, metteva nei binari giusti il match, nella seconda parte dell'incontro le numerose minsidie portate verso la porta di Zeni non portavano i locali al raddoppio, premiando i lunigianesi per le barricate issate.



altro pareggio nel derby del “Lombardi” tra la Palleronese e Barbarasco: dopo un tempo di lungo studio nella ripresa due note degne di cronaca, l’occasione di Diouf per la squadra di mister Preti e l’incrocio del pali colpito dal bomber granata Andrea Oligeri.



Risultati 5° giornata



Cinquale-Academy M.Montignoso 1-1

Azzurra-Real Marina di Massa 1-2

Palleronse-Barbarasco 0-0

San Vitale Candia-Sp.Forte dei Marmi 3-5

Spartak Apuane-Fosdinovo 1-1

Un.Montignoso-Attuoni Avenza 1-3

Vallizeri-M.Seravezzina 3-2



Classifica Sporting Forte dei Marmi 15, Attuoni 9, Real Marina di Massa 9, Cinquale 8, Montagna Seravezzina 7, Vallizeri 7, Barbaraasco 7, Azzurra 6, Spartak Apuane 6, San Vitale 6, Academy Massa Montignoso 5, Fosdinovo 5. Palleronese 4, Unione Montignoso 2.



Prossimo turno (17/11/2018)



Barbarasco-Real Marina di Massa

Fosdinovo-Azzurra

Montagna Seravezziana-San Vitale Candia

Attuoni-Palleronese

Sporting Forte dei Marmi-Spartak Apuane

Unione Montignoso-Cinquale

Lunedi 19, Posticipo ore 20,30 Academy Montignoso-Vallezeri



Tabellini



Cinquale-Academy M.Montignoso 1-1

Cinquale: Ricci, Gabrielli Gianni, Baldi (73’ Pelliccia), Gabrielli Jhona (65’ Pieroni), Grassi, Baldoni, Scali, Ceragioli, Masini (80’ Mignani), Poli, El Bannaoui (Giannini, Coli, Baccei, Giorgetti, Farina) All. Ciregia

Academy M.M: Ambrosini, Della Pina, Guadagnucci, Bertonelli, Sagramoni, Chicca (81’ Gaina), De Santis (89’ Duiouf), Peselli, Borghini, Luzzoli, Pitanti (a disp. Imelli, Fatty, Mosti) All. Montaresi

Arbitro: Latorraca di Carrara

Marcator : 21’ El Bannjaoui, 55’ Luzzoli



Azzurra-Real Marina di Massa 1-2

Azzurra: Nichetti, Pardini, Tognocchi, Quadrelli, Cinquini, Bigini, Pillon, Duccini, Landi, Albeerti, Bresciani (Gazzoli, Biancalani, Viacava, Polloni, Chioni, Mandoli, Martinelli) All. Guiorgetti

Real Marina di Massa: Nardini, Marchi, Esposito, Lucchesi, Lofrese, Fialdini, Bugliani, Zavaglia, Cucuirnia, Kumanaku, Lucchi (Ravenna, Pratali, Tarantino, Antonpaoli, Guisti, Neri, Giroletti) All. Vinazzani

Arbitro: Murazzi di Viareggio

Marcatori: 42’ Tognocchi, 44’ Bugliani, 51’ Frediani (rig.)



Palleronese-Barbarasco 0-0

Palleronese: Ricci, Leka R., Franchetti, Mastrini, Baldini, Sisti, Diouf, Maraffetti, Guza, Bregasi (75’ Sartini), Leka L. (Zannardi, Guerra, Amendola, Giovi, Bestazzoni ,Massour, Migliore) All. Preti

Barbarasco: Cavalier doro, Lunini (61’ Maloni), Puppi, Cini, Giansoldati, Ture (70’ Bondi), Gerali M., Nanti, Yanchuk (81’ Signanini), Gerali P. (67’ Giromini), Oligeri (Casciari, Chiocca, Bertoli, Gabrielli, Magnani,) All.. Giorgi

Arbitro: Malacarni Di Carrara

Note: al 72’ espulso Guza (P.)



San Vitale Candia-Sp. Forte dei Marmi 3-5

San Vitale Candia: Baldini, Di Benedetto, Deda, Della Pina J., della Pina A., Contadini, Berti, Giulianelli, Aliboni, Conti, Bongiorni (Romani, Ciberti, Rustighi, Novani, Donadel, Sarno, Damiano, Gallia) All. Bennati

Sp.Forte dei Marmi: Carducci, Prosperi (78’ Viti), Tarabella, Pelliccia, Lorenzoni (65’ Tonelli), Coppedè, Celentano, Rosi (79’ Poli), Macchiarini (80’ Giovannelli), Folliero, Mattei (a disp. Pardini, Papini) All. Picchi

Arbitro: Bianco di Carrara

Marcatori: 3’ Mattei, 31’ Macchiarini, 49’ Rosi, 61’ Macchiarini, 73’ Sarno, 82’ Giulianelli , 86’ Bongiorni (rig.), 89’ Giannarelli



Spartak Apuane-Fosdinovo 1-1

Spartak Apuane: Tovani, Bianchi, Nicoletti, Alberti, Marino, Ulivi T., Maccarone, Marchini, Magnani, Fubiani, Sodini (Alibani, Borsalino, Galizia, Mamnfredi, Turba, Martisca) All. Ulivi P.

Fosdinovo: Zeni, Conti, Nouhass, Della Valle, Morotti M., Tenerini, Cattozzi, Coraci, Baldini, La Terra, Fusdani (Morotti C., Donazza, Gomez, Baldoni, Bertolini, Coppa, Corsini, Castelli) All. Baldoni

Arbitro: Patanè di Carrara

Marcatori: al 10’ La Terra, 46’ Nicoletti



Un. Montignoso-Attuoni 1-3

Un.Montignoso: Caivano, Pardini, Bonfigli, Pardini, Giunta, Ceccarelli, Lenzetti, Grillotti, Rebaa, Signorino, Pellegrini, Battolla (Lorenzoni, Pallonetto, Moriconi, Pietri, Lorenzetti, Giorgieri) All. Mariotti

Attuoni: Tortelli, Borghetti, Giuliani, Bernacca, Pappagallo, Secchiari M. , Brugioni, Ussi, Lucetti, Da Pozzo, Ceccarelli (Ambrosi, Prampolini, Musetti, Menconi N. ,Tormet, Menconi Manuel, Tneiban) All. Secchiari

Arbitro: Berti di Carrara

Marcatori: 24’ Da Pozzo, 32’ Secchiari, 65’ Lenzetti, 71’ Da Pozzo



Vallezeri-M.Seravezzina 3-2

Vallezeri: Bruniotti, Kadiu, Stilo, Lastrucci, Pucci, Conti (46’ Admir), Giannotti, Ghio, Ricci, Giacopinelli, Ferrari (24’st. Pape) (Bertone, Guye, Kadim, Chiesa) All. Centofanti

M.Seravezzina: Bertoni, Filiè, Bacci, Checchi, Sacchelli (Cagnoni), Mazzei, Frediani (Bazzichi), Pellegrini, Maremmani, Mattei, Pellizzarri (Salvatori) (a disp.Marrari) All.Giorgetti

Arbitro: Valese di Carrara

Marcatori: 11’ Giacopinelli, 43’ Pellegrini 59’ Admir, 61’ Frediani, 71’ Pape