Terza Categoria, l’Atletico Podenzana batte il Mulazzo e vola in seconda

Ruben Moscatelli e Lossi rispondono a Jamal, "panigacci"in seconda

Terza Categoria - La compagine del “panigaccio” si aggiudica il combattuto derby con i cugini del Mulazzo e sale in Seconda Categoria raggiungendo i versiliesi dello Sporting Pietrasanta. Le due lunigianesi si incontravano per la quinta volta nella corrente stagione ed era sempre uscito un pareggio tra le due protagoniste assolute della Terza Categoria, ma in questo contesto l’ha spuntata la formazione di mister Yuri Angeli. Il Mulazzo dopo i 120’ di sabato scorso arrivavano all’appuntamento con un solo risultato a disposizione, bisognava vincere la strapaesana per fare il salto di qualità dopo appena due anni di vita. La finalissima davanti a circa 300 spettattori non tradisce le attese, nei primi minuti l’Atletico beneficia di due calci di punizione dal vertice dell’area di Guadagnucci senza esito. Dopo qualche fraseggio i rossoblu di mister Fabio Bellotti macinano gioco e mettono Baciu nelle condizioni di sbloccare la partita, la prima percussione sulla destra vede Brunotti respingere il pericolo, la seconda è il legno di sinistra a salvare la porta su calcio di punizione. La risposta del Podenzana è di Moscatelli Randol che dal limite manda alto un pallonetto. Alla mezzora Ricci di testa sottomisura non trova la porta, nel finale dell’intenso primo tempo prima il diagonale di Baciu viene respinto dai piedi di Brunotti poi sugli sviluppi di una mischia Jamal ben appostato svirgola il tiro.

La ripresa si apre e si accende dopo tre minuti, da una punizione del solito Baciu l’arbitro giudica rigore una respinta dalla barriera con il braccio, penalty che Jamal realizza con freddezza sotto la traversa. L’Atletico accusa il colpo e non riesce ad uscire dalla propria metà campo, si riaffaccia dalle parti di Leri dopo il quarto d'ora, schema riprovato su doppio angolo prima Pigerini e Guadagnucci per la testa di Sadiq la mira sotto porta è imprecisa. A metà del secondo tempo l’Atletico trova il pareggio con Moscatelli Ruben dopo una serie di triangolazioni dentro l’area. Ora sono i rossoblu a manifestare fatica e paura, ci riprova ancora Baciu rasoterra dai venti metri che fa la barba al palo; replicano i ragazzi di Angeli con il neo entrato Panesi che in due occasioni mette i brividi alla retroguardia mulazzese, prima colpisce male e debole da ottima posizione e uccessivamente confeziona un’assist per Mosti che di testa spedisce sopra la traversa. Quando il tutto faceva prevedere i due tempi extra, dai diciotto metri Lossi tirava fuori dal cilindro una vera perla, il tiro si infilava sotto l’incrocio e in pratica chiudeva la contesa portando i compagni in seconda categoria. Al triplice fischio dell’esperto Perlamagna iniziava la festa dei giocatori dell’Atletico Podenzana in campo e quella sugli spalti dei propri sostenitori che è poi proseguita negli spogliatoi. Tuttavia per gli sconfitti di oggi non si cancella l’ottima stagione disputata, anzi infonde ancora maggiore entusiasmo e consapevolezza per la prossima.







Il tabellino:



Atl.Podenzana : Brunotti, Sadiq, Bertipagani, Moscatelli Ruben, Rossi (26’ st. Mandorlini), Pigerini, Mosti, Lossi, Ricci (35’ st.Panesi), Guadagnucci, Moscatelli Randol.A disp. Rocchi, Farnese, Elisei, Centofanti. All. Angeli.

Mulazzo : Leri, Ribolla, Bergamaschi, Bellotti D. (42’ st. Padova), Franchini, Cham, El Attifi, Giovannoni, Jamal, Uberti (32’st. Gussoni), Baciu. A disp. Micheloni, Boggi, Ricci. All. Bellotti F.

Arbitro : Perlamgana, assistenti Pinellie e Laganà di Carrara

Marcatori : 4’ st. Jamal (rig.), 20’ st. Moscatelli Ruben, 43’ st.Lossi.

Note : ammoniti ; Moscatelli Randol, Bertipagani, Mosti, Panesi per il Podenzana e Bergamaschi per il Mulazzo.