Terza Categoria, l’anticipo è Vallizeri-Montignoso

Terza Categoria - La capolista Spartak dopo il colpaccio in casa dell’Academy cercherà di approfittare del turno di riposo del Cerreto per allungare il vantaggio in classifica. Il club di Paolo Ulivi ospita la Tirrenia Marina di Davide Giusti, sempre al penultimo posto, il team di Daniele Tarantino che nell’ultimo turno ha osservato il turno di riposo ha avuto a disposizione due settimane per preparare al meglio il derby di Via Casola: i biancorossi sono intenti ad allungare sulla rispettiva “rivale” Cerreto, la Tirrenia Marina è decisa a risalire posizioni per togliersi dallo scomodo penultimo posto.



Fermo ai box il Cerreto, l’altra inseguitrice Mtg. Seravezzina, seconda forza del girone, riceve la visita dei bianconeri dell’Academy Massa Montignoso di mister Riccardo Montaresi, reduci dallo scivolone interno contro lo Spartak. I locali di Paolini sono intenzionati a non mollare l’inseguimento della vetta, mentre i montignosini di Matteo Antompali vogliono recuperare lo smalto delle passate partite, in ottica un posto nei play off. Nel consueto anticipo del venerdi sera, il calendario presenta la trasferta dei valligiani dello Zeri del neo allenatore e giocatore Matteo Della Bartolomea che in questa finestra del mercato invernale a provveduto a rimodellare la squadra. I locali di mister Enrico Mori, dopo aver rallentato la corsa dei blucerchiati del Cerreto nell’ultimo turno, sono determinati a tornare alla vittoria. Dopo diversi lustri ritornano i derby tra la Palleronese e Villafranchese che hanno sempre avuto il loro fascino. Entrambi i club vengono da due pesanti sconfitte, i due tecnici Massimo Preti e l’ospite Fabio Bellotti cercheranno di aggiudicarsi l’intera posta. L’altro derby è in programma in quel di Groppoli tra il lanciato Mulazzo e i castellani del Fosdinovo per il terzo confronto della stagione, i primi due valevoli per la semifinale di coppa provinciale sono andati ai Mulazzesi di Sebastian Baciu. Infine completano la giornata le esterne dei versiliesi dell’Azzurra nel derby con i cugini del Versilia, e quella del San Vitale Candia in lunigiana ospite dei Rangers Soliera.



Programma gare/arbitri



Venerdi 20/12/2019 Anticipo: Fc.Montignoso-Vallizeri(“Del freo”, 20,30, Giorgio Malacarni di Carrara)



Sabato 21/12/2019



Mtg.Seravezzina-Academy M.M. (“Minazzana, 14,30, Francesco Gravina di Viareggio)

Mulazzo-Fosdinovo (“Calani”, 14,30, Roberto Cosentini di Carrara)

Palleronese-Villafranchese (“Lombardi”, 14,30, Alessio Bragoni di Carrara)

Rangers Soliera-San Vitale Candia (“Gassano,14,30, Umberto Benedetti di Carrara)

Spartak Apuane-Tirrenia Marina (Via Casola, 15,00, Francesco Cecchini di Carrara)

Versilia-Azzurra(“Pruniccia”,15,00, Matteo Lorenzi di Viareggio)

Riposa: Cerreto