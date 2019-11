Terza Categoria , in campo per le semifinali di Coppa Provinciale

Terza Categoria - Va in scena oggi il penultimo atto della coppa provinciale riservata alle dodici squadre di terza categoria della delegazione di Massa Carrara, valevole per il X° Memorial “Marco Orlandi”. A campi invertiti si giocano le gare di ritorno, l'eventuale rimonta e passaggio del turno delle compagini che hanno perso la prima partita appare molto improbabile.



Il team dei “castellani” di mister Matteo Baldoni dopo il pesante passivo rimediato al Lunezia di Pontremoli ha il compito più arduo da risolvere, mentre la Tirrenia Marina di mister Giusti cercherà di giocarsi tutte le carte a disposizione per rimontare il risultato negativo della gara di andata alla Renella.



La finale in gara unica in campo neutro verrà fissata in data e orario di comune accordo tra le due finaliste.



Risultati gare di andata:



Mulazzo-Fosdinovo 6-1

Cerreto-Tirrenia Marina 5-2



Programma gare,arbitro di mercoledi 27/11/2019+



Fosdinovo-Mulazzo (Comunale, ore 15,00, Daniele Cavallini di Carrara)

Tirrenia Marina-Cerreto (“Ronchi” ore 20,30, Giacomo Sergiampietri di Carrara)



Nelle foto il Tirrenia Marina e il Cerreto(blu cerchiati)