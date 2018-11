Terza Categoria, in campo per la sesta giornata

Lotta aperta per il secondo posto. Altro derby per il Cinquale

Terza Categoria - Riflettori puntati sul match dell’Aliboni di Via Versilia dove l’indiscussa leader del girone Sporting Forte dei Marmi ospita lo Spartak Apuane. Senza dubbio i locali di mister Marco Picchi non vorranno avere cali di tensione e saranno intenzionati a proseguire la loro marcia; per gli ospiti invece l’obiettivo è quello di riprendersi i punti perduti tra le mura amiche, i pareggi al momento sono stati tre su tre. Quindi per la truppa di mister Paolo Ulivi urge ripetere la prestazione di Marina di Massa per poter approdare nelle parti nobili della classifica.



Le immediate inseguitrici Attuoni e Real Marina di Massa hanno nel loro cammino a calendario delicati confronti. Gli avenzini di mister Augusto Secchiari ricevono in via Covetta la Palleronese, compagine già affrontata nel turno di Coppa Provinciale come anteprima del campionato. Bomber Giorgio da Pozzo e compagni, dopo il successo esterno con il l’Unuione Montignoso, vogliono ritornare alla vittoria davanti ai propri tifosi, anche per non perdere ulteriore contatto dal vertice. Per i granata di mister Massimo Preti sarebbe utile iniziare a fare punti fuori casa anche per dare un senso a questo inizio di stagione.



Per il Marina Di Massa di mister Andrea Vinazzani si prospetta una insidiosa trasferta in lunigiana ospiti dell’ambizioso Barbarasco. Le due formazioni sono distanziate da soli due punti, in piena lotta per un posto al sole. I massesi di Andrea Lofrese, reduci da due successi consecutivi, cercheranno di consolidare l’attuale secondo posto e uscire dall’”Allende” con un risultato positivo.



In terza fila troviamo la rivelazione Cinquale (foto) che andrà a far visita ai montignosini dell’Unione: dopo il mezzo passo falso interno con l’Academy nell’anticipo, Baldi e compagni sono decisi nel proseguire il trend positivo conseguito nelle ultime tre giornate; il Montignoso di Livio Grillotti invece è in piena crisi e, ancora alla ricerca della prima vittoria, cercherà in ogni modo di togliersi dalla scomodissima ultima posizione. Derby da non perdere.



Concludono il programma odierno la trasferta dell’Azzurra in casa del Fosdinovo, infine è in cerca di riscatto il San Vitale Candia di mister Luca Bennati nelle colline lucchesi, ospiti dell’ostica Montagna Seravezzina.



Per lunedi 19 c.m. è fissata la sfida interna dei bianco neri dell’Academy Montignoso e i lunigianesi del Vallizeri (inizio ore 20,30) presso il rettangolo di Via Casola di Marina di Massa.



Programma gare, arbitro di sabato 17/11/2018



Barbarasco-Real Marina di Massa (“Allende”,ore 15,00, Francesco Bianco di Carrara)

Fosdinovo-Azzurra (“Comunale”, ore 14,30, Roberto Cosentini di Carrara)

M.Seravezzina-San Vitale (“A.Tognocchi”,ore 15,00, Francesco Gravina di Viareggio)

Attuoni-Palleronese (“P.Deste”ore 14,30, Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Sp.Forte dei Marmi-Spartak Apuane (“Aliboni” ore 14,30, Daniele Verona di Viareggio)

Un. Montignoso-Cinquale (“Ronchi”,ore 14,30, Alessandro Patanè di Carrara)



Posticipo lunedi 19 nov.



Academy M.Montignoso-Vallezeri (“Via Casola”,ore 20,30,)