Terza Categoria, in campo per l’undicesima di ritorno

Coppa provinciale: Sorteggiato l’accoppiamento, il Barbarasco ospiterà il Viareggio 86 nella gara di andata nella fase regionale

Terza Categoria - Il campionato di Terza Categoria è entrato nella fase finale. Dopo che lo Sporting Forte dei Marmi ha vinto dominando fin dalle prime giornate e che i lunigianesi del Barbarasco si sono aggiudicati la coppa Porvinciale, rimane da completare la griglia delle squadre che “spareggeranno” (forbice permettendo) per aggiudicarsi il miglior piazzamento nel girone in vista della classifica di merito per eventuali ripescaggi alla categoria superiore.



Allo scopo di assicurare la massima regolarità, specialmente per quelle squadre direttamente coinvolte, la lega territoriale ha provveduto tramite l’ultimo comunicato ufficiale che gli ultimi due turni di campionato abbiano lo stesso orario di inizio, fissato per le 14,30.



Le partite interessate sono otto come descritto nel dettaglio: Sabato 06/04 (Azzurra-Spartak Apuane, Barbarasco-Sp. Forte dei Marmi, Fosdinovo-Attuoni e San Vitale-Academy M.M.), invece per l’ultima della stagione regolare di sabato 07/04 c.m. sono si giocheranno Cinquale-Azzurra, Attuoni-Barbaraasco, Palleronese-San Vitale Candia, Spartak Apuane-Vallizeri.



In merito alla Coppa Provinciale, giunta alla 21° edizione inerente della fase regionale, a rappresentare il girone di Massa Carrara ci saranno i lunigianesi del Barbaraasco che sono stati sorteggiati nel primo accoppiamento contro il Viareggio 86, vincitrice del Girone B appartenente alla delegazione di Lucca. La gara di andata i granata di mister Dario Giorgi la giocheranno in casa, mercoledi 3 aprile ore 20,30 presso il campo “Don Bosco” di Monti, quella di ritorno a campo inverso il 10 aprile.



Tornando al calcio da giocare nella giornata di domani, spicca la sfida San Vitale Candia opposto allo Spartak Apuane: entrambe le compagini stanno attraversando un buon stato di forma, i locali di mister Paolo Ulivi cercheranno di assicurarsi il derby del “Raffi” per continuare a nutrire le speranze di agganciare i sperati play off.



Stesse finalità sono quelle che si auspica l’Azzurra di Gianluca Giorgini nel derby tutto versiliese contro la capolista Sporting Forte dei Marmi. Da segnalare anche la strapaesana tra le lunigianesi Fosdinovo e Barbarasco, match in programma al “Don Rodrigo”, dove gli ospiti sono determinati a proteggere la preziosa posizione in classifica.



Derby anche sul sintetico di via Covetta tra gli avenzini di Augusto Secchiari tonificati dal successo sul campo della Seravezzina mentre i massesi dovranno “riscattare” la pesante sconfitta subita in versilia dall’Azzurra.



Infine test dei valligiani di Zeri in casa del fanalino del girone Unione Montignoso con la prospettiva di migliorare la classifica.



Programma gare, arbitro di sabato 30/3/2019



Fosdinovo-Barbarasco (“Comunale, 15,°°, Umberto Benedetti di Carrara)



Attuoni-Real Marina di Massa (“P.Deste”,18,30, Alessandro Patanè di Carrara)



Spartak Apuane-San Vitale Candia (“Raffi” ,15,°° Simone Lorenzini di Carrara)



Sp.Forte dei Marmi-Azzurra (“M.Aliboni”, 14,30, Daniele Verona di Viareggio)



Un. Montignoso-Vallizeri (Ronchi, 14,30, Matteo Puvia di Carrara)



Lunedi 1/4/2019 posticipi



Academy M.M.-Mont. Seravezzina (Via Casola, 20,30,)



Cinquale-Palleronese (Ronchi, 15,°°,)