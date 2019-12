Terza Categoria, in campo per i recuperi

Terza Categoria - A pochi giorni di distanza dal campionato si ritorna in campo. Quattro squadre racchiuse in soli quattro punti si danno battaglia per il primato del girone. In testa è tornato lo Spartak Apuane che ha espugnato il “Bottero” sfruttando il passo falso della Montagna Seravezzina, fermata dai versiliesi dell’Azzurra in forte ripresa. Nel recupero della nona giornata scende in campo il Cerreto di mister Paolo Bertelloni, reduce dal successo di misura contro il Versilia, sale al “Lombardi” con il deciso obiettivo di uscire con un esito positivo dal match con la Palleronese. I granata di mister Masimo Preti, usciti malconci dal derby di Zeri vorranno riscattare lo scivolone di “Tolaro” e ritornare quanto prima la squadra brillante vista nel derby con i Rangers.



Il secondo recupero in notturna è tra il Versilia e i montignosini di mister Enrico Mori, i padroni di casa, fanalino di coda del girone, nell’ultimo test hanno dato del filo da torcere al Cerreto, sono intenzionati a togliersi dalla scomoda posizione e ritornare al successo interno che manca dalla sesta giornata, ottenuto contro i lunigianesi della Palleronese. Per l’Fc Montignoso, dato che nella prossima giornata di campionato osserveranno il turno di riposo, c’è il forte intento di dare continuità al buon momento, un eventuale successo proietterebbe i rossoblu a ridosso della griglia dei play off.



L’ultimo recupero quello tra la Tirrenia Maarina e i giallo neri di Villafranca è stato fissato per il mercoledi 11 dicembre prossimo presso il campo dei Ronchi con inizio alle 20,30.



Programma gare, arbitro di mercoledi 4/12/2019:



Palleronese-Cerreto (“Lombardi” 14,30, Daniele Cavallini di Carrara)

Versilia-Fc. Montignoso “Pruniccia”, 20,30, Michele Marsili di Viareggio)