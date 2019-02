Terza Categoria, il San Vitale frena la capolista

L’anticipo tra l’Academy e Cinquale termina in parità. Il Barbarasco si aggiudica il derby contro la Palleronese, Andrea Oligeri (doppietta) festeggia i 100 gol

Terza Categoria - La quinta giornata era iniziata con il pirotecnico pareggio tra i bianconeri dell’Academy Massa Montignoso e il Cinquale, un inedito derby che è terminato senza vincitori. Partono forte gli ospiti che ripresentano dal primo minuto Matteo Poli e si portano sul doppio vantaggio con Mignani e Rocca. Poi, come era accaduto nel recupero contro il Fosdinovo, il team di Andrea Lorenzetti, che subentra momentaneamente al dimissionario Rino Ciregia, subisce l’ennesima rimonta degli avversari ma questa volta senza soccombere. Il Cinquale sceso in campo contato si fa rimontare dal rigore di Peselli sul finire della prima frazione e dal pareggio del neo entrato Mengaroni.



Nella giornata “ regolare” si registrano quasi una quarantina di reti, addirittura dieci sul campo di Minazzana tra la Montagna Seravezzina e i valligiani di Zeri. Per quanto riguarda la classifica non cambia nulla in vetta dove i versiliesi hanno sempre dieci lunghezze sul San Vitale. La sfida sul sintetico dell’Aliboni ha visto la squadra leader schierare una formazione “leggera”, in quanto in settimana hanno la semifinale di coppa contro il Viareggio 86. Rimane la buona prestazione del team di mister Luca Bennati che riesce a neutralizzare la doppietta di Macchiarini con i sigilli di Aliboni e Conti su rigore.



A ridosso della coppia di vertice consolidano il terzo posto gli avenzini dell’Attuoni che sommergono di gol un rimaneggiato Unione Montignoso: le tre doppiette di Esposito, Brugioni e Da Pozzo sono chiari segnali che il club di mister Augusto Secchiari è intenzionato a scalare i gradini nobili della classifica, nel mirino c’è il prestigioso secondo posto.



In lunigiana era di scena il derby al centro sportivo Allende di Barbarasco tra i granata di mister Dario Giorgi e la sorprendente Palleronese. Il successo è andato ai locali che hanno ribaltato la doppietta ospite di Albert Guza. Prima del riposo l’intramontabile bomber Andrea Oligeri rimette in parità il combattuto derby, nella ripresa Giansoldati e Giromini firmano la rimonta, vittoria che proietta il Barbarasco al quarto posto scavalcando lo Spartak fermato a Fosdinovo. A fine partita grande festa per il bomber di casa Oligeri festeggiato dai compagni e dalla società per i sui “primi” 100 gol.



In piena zona play off si avvicinano i versiliesi dell’Azzurra che espugnano il campo del Marina di Massa con un secco tre a zero, doppietta di Alberti e punto del neo entrato Mandoli. Per i massesi finalisti di coppa provinciale seconda battuta d’arresto consecutiva, frutto di diverse defezioni dovute ad infortuni e squalifiche.



A distanza di pochi giorni dal successo sul Cinquale si ripete il Fosdinovo di mister Matteo Baldoni che si aggiudica il match interno contro lo Spartak Apuane, i tre punti conquistati dal match-winner Alessandro Coppa allo scadere, sugli sviluppi di un calcio di punizione, permettono ai castellani di agganciare il Vallizeri e guardare con fiducia il proseguo della stagione.



Infine festival del gol nelle colline lucchesi, dove i locali di Fabio Cagnoni e i valligiani di mister Fabiano Centofanti chiudono con un incredibile 5-5. In evidenza la doppietta del solito bomber lunigianese Alessandro Giannotti, imitata dal collega di reparto Alessio Tarabella.



Risultati 5° giornata



Academy M.Montignoso-Cinquale 2-2

Attuoni Avenza-Un.Montignoso 8-1

Barbarasco-Palleronese 4-2

Fosdinovo-Spartak Apuane 1-0

Mont. Seravezzina-Vallizeri 5-5

Real Marina di Massa-Azzurra 0-3

Sp. Forte dei Marmi – San Vitale 2-2



Classifica: Sporting Forte dei Marmi 48, San Vitale Candia 38, Attuoni Avenza 32, Barbarasco 30, Spartak Apuane 28, Azzurra 26, Palleronese 24, Cinquale 24, Montagna Seravezzina 24, Academy Massa Montignoso 21,Real Marina di Massa 16,Vallizeri 16,Fosdinovo 16, Unione Montignoso 5.



Prossimo turno: (23/2/2019) Azzurra-Fosdinovo, Cinquale-Unione Montignoso, Palleronese-Attuoni Avenza, Real Marina di Massa-Barbarasco, San Vitale Candia-Montagna Seravezzina, Spartak Apuane-Sp. Forte dei Marmi, Vallizeri-Academy M. Montignoso



Tabellini



Academy M.Montignoso-Cinquale 2-2

Academy M.M.: Tognocchi, Della Pina (OrlAcchio), Antompaoli, Coppa, Sagramioni, Mosti, Pitanti, Peselli, Diouf (Mengaroni), De Santis, Borghini (Bertonelli (Gaina) (a disp. Ambrosini, Nobili, Imelli, Chicca) All. Montaresi

Cinquale: Ricci, Baldi, Baldini, Francini, Giorgetti, Scali, Mignani, El Bannaoui, Rocca, Poli, Masini( a disp. Farina) All. Lorenzetti

Arbitro: Sergiampietri di Carrara

Marcatori: 6’ Masini, 15’ Rocca, 32’ Peselli (rig.), 72’ Mengaroni



Attuoni-Un.Montignoso 8-1

Attuoni: Volpi (46’ Bordigoni), Prampolini, Menconi, Guzzonato, Pappagallo, Secchiari M., Brugioni, Musetti, Pierami, Da Pozzo, Esposito (Ussi, Ghirlanda, Lucetti, Dell’Amico, Zaccara, Francini) All. Secchiari A.

Un.Montignoso: Viviani, Moriconi, Lenzetti, Giunta, Lorenzoni L., Lorenzoni T., Signorino, Bertilorenzi, Infantino, Bonfigli, Asciutti (Pjetri, Pallonetto) All. Mariotti

Arbitro: Benedetti di Carrara

Marcatori: 23’ Musetti, 30’ Esposito, 33’ Esposito, 44’ Asciutti, 55’ Brugioni, 65’ Da Pozzo, 70’ Pappagallo, 81’ Da pozzo, 83’ Brugioni.



Barbarasco-Palleronese 4-2

Barbarasco: Cavalier Doro, Maloni, Puppi, Giansoldati, Bondi,Ture (69’ Lunini), Gerali Paolo, Gerali Manuel, Yanchuk (63’ Bertoli), Giromini, Oligeri. All.Giorgi

Palleronese: Ricci, Leka R., Franchetti (82’ Diallo), Mastrini, Baldini, Sisti, Leka L., Maraffetti, (46’ Amendola), Guza, Sartini (46’ Diouf), Moisè.All. Preti

Arbitro: Fatticcioni di Carrara

Marcatori: 10’ Guza, 30’ Guza, 39’ Oligeri(rig.), 41’ Oligeri,72’ Giansoldati, 88’ Giromini

Note: Espulso Leka R. al 44’, Cavalier Doro para rigore a Leka L.



Fosdinovo-Spartak Apuane 1-0

Fosdinovo: Zeni, Conti, Tenerani, Corsini, Morotti M.,Bugliani, Cantoni, Baldoni M., Coppa, Bernardini, Fusani (Morotti C., Donazza, Peonia, Baldini, Perlongo) All. Baldoni

Spartak Apuane: Tovani, Galizia , Nicoletti, Pacolini, Canciello (75’ Marino), Ulivi T., Maccarone, Iacob (62’ Borsalino), Magnani (75’ Mussi), Turba (69’ Tonlazzerini), Marchini. All.Ulivi P.

Arbitro: Serrar di Carrara

Marcatori: 88’ Coppa



Mont.Seravezzina-Vallizeri 5-5

Mont.Seravezzina: Luisi, Marrai Michele, Fiaschi, Filiè (Rossi), Mazzei (Pellegrini), Pellizzarri,Tarabella Nicola, Ricci, Tarabella Alessio (MarraiM.), Mattei (CagnoniS.) (a disp. Berti, Marrai Nicola, Consigli, Sacchelli) All. Cagnoni Fabio

Vallizeri: Bertoni Matteo, Kadiu, Pucci, Lastrucci, Fderrari, Conti, Giannotti, Manganelli, Polloni,Tonelli Nicolò, Baratta (Bertoni Albano, Coppola, Scudellari,Tonelli E. Gjoxhaj) All.Centofanti

Arbitro: Murozzi di Viareggio

Marcatori: 10’ Polloni, 13’ Ricci, 24’ Giannotti, 28’ Tarabella Alessio, 31’ Ferrari, 60’ Ricci (rig.), 66’ Tarabella Alessio,75’ Pellizzarri, 77’ Gjoxhaj, 90’+2’ Giannotti.



Real Marina di Massa-Azzurra 0-3

Real M.Massa: Nardini, Pratali (75’ Dell’Amico), Lofrese, Lucchesi, Cappè, Del Freo (60’ Marchi), Neri, Giusti, Panesi, Ravenna (55’ Fialdini), Zavaglia. All. Guazzelli

Azzurra: Michetti, Polloni, Bresciani,Quadrelli, Pardini, Bigini, Coluccini (55’ Mandoli), Duccini, Landi (70’ Tognocchi), Alberti, Pillon (45’ Chioni) All. Giorgini

Arbitro: Lorenzini di Carrara

Marcatori: Alberti(2), Mandoli

Note: Espulso al 54’ Panesi



Sporting Forte dei Marmi-San Vitale Candia 2-2

Sp.Forte dei Marmi: Tarabella, Mattei, Manfredi, Pelliccia, Meucci (63’ Tarabella), Coppedè, Celentano, Prosperi, Maggi (60’ Alaimo), Folliero (68’ Leonardi), Macchiarini. All. Picchi

San Vitale Candia: Baldini, Deda, Bongiorni, Ricci (Contadini), Finelli (Di Benedetti), Sarno, Donadel (Berti), Giulianelli (Gallia), Aliboni, Conti, Rustuighi (Della Pina) (a disp. Lorieri, Damiano) All. Bennati

Arbitro: Marsili di Viareggio

Marcatori: 49’ Macchiarini, 59’ Aliboni,75’ Macchiarini, 85’ Conti(rig.)

Note: Espulso Sarno(Sv.) per doppia ammonizione



Nella foto: la festa per i 100 gol di Andrea Oligeri del Barbarasco (ex di Aullese e Filvilla)