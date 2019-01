Terza Categoria, il resoconto della prima di ritorno

Sporting Forte dei Marmi inarrestabile. Tra le inseguitrici vincono San Vitale Candia e Spartak Apuane

Terza Categoria - Il girone di ritorno inizia con l’ennesimo successo della capolista Sporting Forte dei Marmi nell’anticipo in casa dell’Academy Massa Montignoso. I sigilli di Maggi e Lorenzi, uno per tempo, confermano l’invidiabile cavalcata dei versiliesi che mettono a referto la 12° vittoria in 14 giornate. Nonostante le diverse assenze nelle file della squadra di mister Marco Picchi l’acuto esterno (quinto) la leader del girone mantiene gli otto punti di vantaggio sul San Vitale Candia che nello scontro diretto per il secondo posto ha avuto la meglio sugli avenzini dell’Attuoni. Per i locali di mister Riccardo Montaresi una battuta d’arresto dopo la dilagante vittoria di Fosdinovo, il forcing dei bianconeri non ha inciso più di tanto, da segnalare che i locali hanno disputato la ripresa dell’atteso match in inferiorità numerica.



A ridosso della fuggitiva capo classifica rimane in scia il San Vitale Candia di mister Luca Bennati che riesce a spuntarla contro l’Attuoni con il punto di Conti su assist di capitan Deda in chiusura del primo tempo, dopo un confronto combattuto dove gli avenzini reclamavano l’annullamento di un gol del subentrato Bertolucci per un fuorigioco al quanto dubbio. Il successo dei biancocelesti permette al team massese di allungare (+6) proprio sulla formazione di mister Augusto Secchiari, guidando la griglia dei play off.



Balza al quarto posto lo Spartak Apuane di Paolo Ulivi che espugna il campo della Montagna Seravezzina con le reti di Marchini e Magnani nel primo tempo, il rigore fallito e la rete che riapriva la gara di Tarabella non sono bastati ai locali di mister Fabrizio Maganzi a recuperare lo svantaggio ospite. Il successo in terra lucchese proietta i biancorossi nei piani nobili del girone con l’intenzione di stabilizzarsi nel girone che conta.



Il Cinquale di Rino Ciriegia torna da Barbarasco con un punto che gli permette di mantenere l’attuale quinto posto, i massesi a segno con una doppietta di Rocca, subiscono il pari dei granata con il solito bomber Andrea Oligeri e il neo entrato Bertoli. Per quanto riguarda l’Azzurra, opposta ai lunigianesi dello Zeri, pareggia con Alberti il conto allo scadere del match la rete iniziale dei valligiani di Ferrari, da segnalare nel match di Via Versilia il corposo recupero assegnato dal direttore di gara. Continua il buon momento della Palleronese che stava per centrare il terzo successo consecutivo in casa del Real Marina di Massa, l’efficace rimonta del club di mister Massimo Preti prima del riposo ribaltava la doppietta dell’eterno ex Giorgio Panesi con i veterani Maraffetti e Leka, doppietta anche per Lucian, subivano nell’extra time il pareggio dell’altro bomber di casa Braian Kumanaku, su calcio di punizione. Infine buone notizie giungono dal comunale di Fosdinovo dove i locali di mister Matteo Baldoni colgono la prima vittoria del nuovo anno, rimandando battuta con una buona prestazione il fanalino del girone Unione Montignoso: i castellani partono forte con tre gol tutti nel primo tempo doppio Fusani e Coppa, per gli ospiti la reazione fruttava solo due reti, la prima di Lorenzoni, che accorciava le sorti allo scadere del primo tempo, la seconda nel recupero di Serroukh che non riusciva ad evitare il secondo stop consecutivo.



Risultati 1° giornata ritorno



Academy M.Montignoso-Sp.Forte dei Marmi 0-2

Azzurra-Vallizeri 1-1

Barbarasco-Cinquale 2-2

Fosdinovo-Un. Montignoso 3-2

Mont.Seravezzina-Spartak Apuane 1-2

Real Marina di Massa-Palleronse 3-3

San Vitale Candia-Attuoni 1-0



Classifica: Sporting Forte dei Marmi 38, San Vitale Candia 30, Attuoni 24, Spartak Apuane 22,Cinquale 21, Palleronese 20,Azzurra 20, Academy M. Montignoso 17, Barbarasco 17, Mont.Seravezzina 16, Real Marina di Massa 15, Vallizeri 14, Fosdinovo 10, Unione Nontignoso 5.



Prossimo turno (26/1/2019): Attuoni-Academy M.M., Palleronese-Azzurra, Un. Montignoso-Barbarasco, Sp.Forte dei Marmi-Fosdinovo, Cinquale-Mont. Seravezzina, Spartak Apuane-Real Marina di Massa, Vallizeri-San Vitale Candia.



Tabellini



Academy M. Montignoso-Sp. Forte dei Marmi 0-2

Academy M. Montignoso: Ambrosini, Orlacchio, Borghini (82’ Ceragioli), Coppa, Pelliccia (87’ Guadagnucci), Mosti, Baldini (83’ Chicca), Peselli, Mengaroni (67’ De Santis), Pitanti (63’ Lorenzetti), Antompaoli (a disp.Tognocchi, Gaina, Diouf, Della Pina, Lorenzetti) All. Montaresi

Sp. Forte dei Marmi: Federigi, Prosperi, Lorenzoni, Pelliccia, Mattei (Meucci), Coppedè, Celentano (61’ Lorenzoi), Pardini, Alaimo, Folliero, Maggi (a disp. Viti, Maggi G.) All. Picchi

Arbitro: Berti di Carrara

Marcatori: 35’ Maggi, 80’ Lorenzi

Note: Al 44’ espulso Mosti (A)



Barbarasco-Cinquale 2-2

Barbarasco: Cavalier Doro, Gerali Paolo, Puppi, Gerali Mattia, Giansoldati, Bondi, Gerali Manuel, Nanti, Magnanini, Giromini, Oligeri (Casciari, Cini, Chiocca, Gabrielli, Yanchuk, Varanini, Bertoli, Lunini, Ture) All. Giorgi

Cinquale: Ricci, Gabrielli, Baldini, Baccei, Grassi, Ceragioli, Lenzetti, Franini, Masini, Poli, Rocca (Farina, Baldi, Mignani, Haregù, Nicodemi) All. Ciregia

Arbitro: Lombarti di Carrara

Marcatori: Rocca (2), Oligeri(rig.), Bertoli



Real Marina di Massa-Pelleronese 3-3

Real Marina di Massa: Nardini, Cappè, Esposito, Lucchesi, Tarantino, Zavaglia, Tognocchi, Panesi, Kumanaku, Lucchi (Dell’Amico, Del Freo, Cucurnia, Neri, Ravenna, Marchi, Bugliani) All. Guazzelli

Palleronese: Ricci (87’ Zannardi), Leka R., Franchetti, Diouf (70’ Amendola), Baldini, Sisti, Leka L. (88’ Diallo), Maraffetti, Guza, Sartini (65’ Mastrini), Moisè. All. Preti

Arbitro: Patanè di Carrara

Marcatori: 6’ Panesi, 18’ Panesi, 28’ Maraffetti, 35’ Leka L.,41’ Lerka L., 90+4’ Kumanaku



San Vitale Candia-Attuoni 1-0

San Vitale Candia: Baldini, Di Benedetti, Deda, Bongiorni, Finelli (60’ Ricci), Sarno, Donadel, Giulianelli, Aliboni (80’ Gallia), Conti, Contadini (55’ Rustighi, Romani, Della Pina, Carlesi, Damiano) All. Bennati

Attuoni: Volpi, Prampolini, Bernacca (60’ Zaccari), Guzzonato, Pierami, Ussi, Esposito, Musetti, Brugioni, Francini, Dughetti (Ambrosi, Ghirlanda, Bertolucci)

Arbitro: Sergiampietri di Carrara

Marcatori: 44’ Conti



Mont. Seravezzina -Spartak Apuane 1-2

Mont. Seravezzina: Bertoni G., Sacchelli, Bacci, Rossi, Mazzei, Mattei, Antonucci, Pellegrini, Ricci, Berti, Tarabella A. (Cagnoni F., Cagnoni S., Fiaschi, Filiè, Bazzichi, Tarabella N.,Maremmani, Salvatori, Pellizzarri) All.Maganzi

Spartak Apuane: Del sarto, Bianchi, Nicoletti, Pacolini, Canciuello, Ulivi T., Maccarone, Mussi, Magnani, Marchini, Iacob (Alibani, Galizia, Marino, Sodini, Tonlazzerini, Turba) All. Ulivi P.

Arbitro: Lossi di Viareggio

Marcatori: 25’ Marchini, 38’ Magnani, 53’ Tarabella A.,

Note. Antonucci fallisce un calcio di rigore



Fosdinovo-Un. Montignoso 3-2

Fosdinovo: Morotti C., Conti, Nouhass, Aquaro, Bugliani, Morotti M., Cantoni, Perlongo, Coppa, Tenerani, Fusani (Zeni, Donazza, La Terra, Peonia, Baldoni, Gomez, Baldini) All., Baldoni M.

Un. Montignoso: Grillotti, Lorenzoni L., Lenzetti, Rebaa, Lorenzoni T., Pardini, Moriconi, Giunta, Signorino, Serroukh, Pietri, (Pallonetto, Infantino, Bonfigli) All.Mariotti

Arbitro: Particelli di Carrara

Marcatori: 3’ Fusani, 12’ Fusani, 38’ Coppa, 40’ Lorenzoni, 90+4’ Serroukh



Azzurra-Vallizeri 1-1

Azzurra: Michetti, Biancalani (46’ quadrelli9, Belle 65’ Tognocchi), Polloni, Pardini, Bigini, Pillon, Ducini (50’ Landi), Coluccini (80’ Mandoli), Alberti, Bresciani. All.Giorgini

Vallizeri: Brunotti, Bestazzioni, Kadiu, Lastrucci, Pucci, Manganelli, Conti, Tonuinelli, Ferrari, Polloni, Giannotti. All. Centofanti

Arbitro: Marsili di Viareggio

Marcatori: 38’ Ferrari , 85’ Alberti

Niote: al 86’ espulso Lastrucci del Vallizeri