Terza Categoria, il posticipo al dettaglio

I bianconeri di mister Riccardo Montaresi conquistano la terza vittoria della stagione

Terza Categoria - Nel posticipo dell’ottava giornata dell’avvincente campionato di Terza Categoria i bianconeri di mister Riccardo Montaresi conquistano la terza vittoria della stagione, tutte in notturna sempre dopo la giornata regolare. Lunedi sera a farne le spese è stato il Real Marina di Massa, sorpassata in classifica proprio dai cugini. Per i ragazzi di mister Andrea Vinazzani un’altra occasione perduta di poter avvicinarsi alla zona play off. Per il Real rimane comunque ancora da disputare il recupero con la Montagna Seravezzina, test casalingo che Brian Kumanaku e compagni non possono farsi sfuggire.



Tornando al match di via Casola, molto combattuto dalle due compagini, il gioco ha spesso stagnato a centrocampo, quasi alla mezzora i locali sbloccavano il confronto con Coppa. Nella ripresa il Real riaccendeva il match in forcing, cercando in tutti i modi il pareggio ma concedendo ampi spazi per le ripartenze ai bianco neri in più occasioni apparsi imprecisi.



Academy M.Montignoso-Real Marina di Massa 1-0

Academy M.Montignoso: Imelli, Orlacchio, Borghini, Coppa, Sagramoni (De Santis), Mosti, Bertonelli, Peselli, Pitanti, Luzzoli, Baldini (Chicca) (Ambrosini, Grande, Gaina, Della Pina, Fatty, Diouf, Guadagnucci) All. Montaresi

Real Marina di Massa: Ricci, Marchi, Esposito, Lucchesi, Lofrese, Tognocchi, Antompaoli (Ravenna), Zavaglia (Pratali), Tarantino (Bugliani), Kumanaku (Cucurnia), Lucchi (Neri) (a disp.Giusti, Giroletti, Cappè) All. Vinazzani

Arbitro: Patanè di Carrara

Marcatori: 27’ Coppa,