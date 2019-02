Terza Categoria, il derby del posticipo va all’Academy

Questa sera il recupero Vallizeri-San Vitale Candia

Terza Categoria - L’atteso derby tra le due squadre di Montingnoso se lo aggiudica l’Academy con il minimo scarto, punto messo a segno sotto misura di Antompaoli su perfetto invito di De Santis dopo una decina di minuti. Successo che proietta i bianconeri di mister Riccardo Montaresi a quota venti punti, in prospettiva per un eventuale posto nei play off. Nella ripresa gli ospiti sono rimasti in nove per le espulsioni del difensore Serroukh, seguita nel finale da quella di Grillotti. Nonostante la defezione il team di mister Nello Mariotti ha cercato invano di rimettere in equilibrio il derby con diverse ripartenze però senza incidere. Da segnalare una “paratona” del giovane portiere locale Giovanni Ambrosini. Per i montignosini, fanalino del girone con soli cinque punti, è arrivato il quarto stop consecutivo.



Per quanto riguarda i recuperi si inizia con quello tra il Vallizeri e il San Vitale Candia di questa sera, gara della 2° giornata di ritorno rinviata per neve. Si giocherà presso il sintetico del sussidiario Lunezia di Pontremoli con inizio alle ore 20,30.



Academy M. Montignoso-Un.Montignoso 1-0

Academy M.M.: Ambrosini, Lorenzetti (60’ Della Pina), Guadagnucci (73’ Diouf), Bertonelli, Mosti, Orlacchio, De Santis (60’ Baldini), Peselli, Mengaroni (70’ Chicca), Borghetti, Antompaoli (Tognocchi, Sagramoni) All. Montaresi

Un. Montignoso: Viviani, Lorenzoni L (45’ Lorenzoni T.), Lenzetti, Giuunta, Serroukh, Giorgieri (75’ Pallonetto), Bertilorenzi, Grillotti, Signorino, Bonfigli, Asciutti (Pallonetto, Lorenzoni T.)All. Mariotti

Arbitro: Parducci di Carrara

Marcatori: 19’ Antompaoli,

Note: Espulsi al 65’ Serroukh, 85’ Grillotti entrambi dell’Un.Montignoso



Nuova classifica: Sporting Forte dei Marmi 44,San Vitale Candia 31,Attuoni 28,Spartak Apuane 25, Azzurra 22, Cinquale 21, Palleronese 21, Barbarasco 20, Academy Massa Montignoso 20, Real Marina di Massa 15,Vallizeri 14, Fosdinovo 10, Unione Montignoso 5 (Barbarasco, Spartak Apuane, Real M.Massa, una gara in meno, Vallizeri due gare in meno).