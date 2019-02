Terza Categoria, il derby Academy MM-Cinquale è l’anticipo della 5° di ritorno

Attesi anche i derby Barbarasco-Pallerones e Attuoni-Unione Montignoso

Terza Categoria - Il quinto turno di ritorno del campionato di Terza Categoria presenta il derby tra l’Academy Massa Montignoso e il Cinquale, in programma nel consueto anticipo sul rettangolo massese di Via Casola di questa sera. I bianconeri di mister Riccardo Montaresi sono reduci dallo stop in casa dello Spartak Apuane, quindi intenzionati a risalire la graduatoria per portarsi a ridosso del girone play off. Stesso obiettivo anche per il Cinquale di Rino Ciregia, dopo lo scivolone nel recupero contro il Fosdinovo è deciso di riportarsi nelle posizioni nobili de girone.



Per la giornata di sabato, spicca il derby in programma al centro “Allende” dove il Barbarasco di mister Dario Giorgi, dopo il successo contro una diretta concorrente Spartak Apuane, affronterà la Palleronese. Il tabellone della quinta giornata prevede l’ennesimo esame per la capolista Sporting Forte dei Marmi che ospita il San Vitale Candia, determinata a non essere la vittima predestinata di turno: la compagine di mister Luca Bennati ha i mezzi per poter rallentare la marcia della prima della classe, un risultato di prestigio in Versilia non guasterebbe i piani dei neroazzurri di mister Marco Picchi. Infine test abbordabile (sulla carta) per l’Attuoni che ospita su sintetico di via Covetta il fanalino Unione Montignoso, mentre lo Spartak è intento a riscattare in casa di un ritrovato Fosdinovo la sconfitta subita dal Barbarasco. Concludono il panorama odierno la seconda gara consecutiva interna del Real Marina di Massa del rientrante Kumanaku contro l’ostica Azzurra e la seconda esterna consecutiva del Vallizeri in casa della Montagna Servezzina.



Programma gare, arbitro 5° giornata di ritorno



Venerdi 15/2/2019: Academy M. Montignoso-Cinquale (Via Casola, 20,30,)



Sabato 16/2/2019:



Attuoni-Unione Montignoso (“Paolo Deste, 18,30,)

Barbarasco-Palleronese (Allende, 15,00)

Fosdinovo-Spartak Apuane (“Comunale”,15,00)

Mont. Seravezzina-Vallizeri (“Minazzana” 15,00)

Sp. Forte dei Marmi-San Vitale (“M.Aliboni”,14,30)