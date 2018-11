Terza Categoria, il Cinquale prosegue a passi da gigante

Nel derby col fanalino di coda Montignoso i blues non deludono. Sabato prossimo arriva la capolista

Terza Categoria - Continua la positiva marcia del Cinquale che con 10 punti nelle ultime 4 gare sale in terza posizione in classifica, a -1 dall'Attuoni Avenza e -7 dalla capolista Forte Dei Marmi. In questo momento la corazzata versiliese sembra inarrestabile e procede a punteggio pieno con 20 gol fatti e soli 6 subiti. Nel prossimo turno (sabato 24 novembre) i blues di mister Ciregia avranno la possibilità di accorciare le distanze e riequilibrare il campionato, dato che riceveranno proprio il Forte, per una gara che si preannuncia ad alta tensione.



Il derby di sabato pomeriggio contro l'Unione Montignoso di Livio Grillotti è stato molto emozionante e incerto fino all'ultimo. Cinquale che parte meglio e passa in vantaggio con Masini, per poi raddoppiare nel finale del primo tempo con El Bannaoui. Nella ripresa i ragazzi di mister Nello Mariotti reagiscono e in 4 minuti succede di tutto: al 5' accorciano con il rigore di Rebaa che dopo due minuti trova la doppietta con un gran tiro che vale il momentaneo pareggio. Il minuto successivo però gli ospiti sono di nuovo avanti con Rocca che trafigge Viviani tra l'esaltazione generale. Non serve a niente il forcing del Montignoso nel finale: il derby finisce 2-3



Tabellino



MONTIGNOSO: Viviani, Pardini (75' Lenzetti), Battolla, Basteri (55' Lenzetti), Bonfigli, Giogieri (63' Maretti), Grillotti, Lorenzetti, Ceccarelli, Rebaa (82' Petri). All. Mariotti

CINQUALE: Ricci, Gabrielli, Gabrielli J, Grassi (55' Lenzetti), Baldi, Baldoni, El Bannaoui, (65' Francini), Ceragioli (70' Mori), Masini (73' Giannini), Poli, Rocca, All. Ciregia

RETI: 30' Masini, 41' El Bannaoui, 50' Rebaa (rig), 52' Rebaa, 53' Rocca