Terza Categoria, il Cinquale frena la capolista

I blues di mister Ciregia due volte in vantaggio ma poi recuperati. Pesa l'inferiorità numerica dal 27'

Terza Categoria - Finisce con pirotecnico due a due il primo recupero del campionato di Terza Categoria, tra la rivelazione di questo primo scorcio di campionato Cinquale e l’indiscussa leader Sporting Forte dei Marmi. Nonostante i vesiliesi di mister Marco Picchi non abbiano messo a segno l’ottavo acuto, portano a sette punti il divario sulla nuova coppia di inseguitrici Cinquale e San Vitale Candia.



L’atteso match serale ha visto gli ospiti sempre a rincorrere il risultato, gol lampo di Masini, pareggio dopo venti minuti del solito Rosi, nuovo vantaggio locale con una punizione dello specialista Poli (foto), in avvio di ripresa secondo pareggio definitivo versiliese di Maggi. Da segnalare che i biancocelesti di mister Rino Ciregia hanno disputato dalla metà del primo tempo il confronto in inferiorità numerica per espulsione di Ciregia al 27' del primo tempo.



Cinquale-Sp.Forte dei Marmi 2-2

Cinquale: Ricci, Gabrielli G., Gabrielli J., Francini, Pelliccia, Landucci, Scali, Ceragioli, Masini, Poli, Rocca (Grassi, Mori, Baldi, Farina, Baldini, Giorgetti, Pieroni,El Bannaoui) All. Ciregia

Sp. Forte dei Marmi: Tarabella E., Prosperi, Tarabella M., Pelliccia, Del Punta (59’ Mattei), Manfredi, Celentano, Rosi (55’ Toncelli), Maggi, Folliero (75’ Falanca), Alaimo (65’ Macchiarini) (a disp. Federigi, Viti, Coppedè, Lorenzoni, Macchiarini, Falanca, Bresciani) All. Picchi

Arbitro: Patanè di Carrara

Marcatori: 3’ Masini, 20’ Rosi, 31’ Poli , 49’ Maggi,

Note: Espulso al 27’ pt. Ceragioli



Nuova Classifica: Sportong Forte dei Marmi 22, San Vitale Candia 15, Cinquale 15, Barbarasco 13, Attuoini Avenza 12, Palleronese 11, Academy M.Montignoso11, Azzurra 10, Montagna Seravezzina 10, Spartak Apuane 9, Real Marina di Massa 9,Vallizeri 8, Fosdinovo 5, Un. Montignoso 2.