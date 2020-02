Terza Categoria, il Cerreto tenta l’allungo nel derby

Terza Categoria - Arrivati al primo terzo del girone di ritorno si intensificano le sfide per i piani nobili della graduatoria. L’ultimo turno ha confermato il Cerreto al comando del girone, in virtù del successo esterno in casa dell’Academy Massa Montignoso, i blucerchiati di mister Paolo Bertelloni sabato 15 febbraio ospiteranno per l’ennesimo derby la Tirrenia Marina, reduce dal pareggio nel recupero sul campo del Rangers Soliera: la gara era stata sospesa al termine della prima frazione per impraticabilità del campo con la squadra di casa in vantaggio per una rete a zero, la Kumanaku-band nei secondi 45’ ha rimediato con Lucchesi, pareggio che muove la classifica dove le due compagini sono rimaste stabili al penultimo e terzultimo posto.



Le due inseguitrici dovranno smarcare al meglio le due esterne in programma: la Montagna Seravezzina dopo il successo nel derby contro i cugini del Versilia intendono continuare la corsa alla vetta, saranno ospiti dei lunigianesi dei Rangers, il team di mister Paolini se non vuol vedere aumentare il distacco dovrà uscite da Gassano con i tre punti. Stesso obiettivo è quello del Mulazzo di Fabio Giovannacci, la vittoria nel derby contro la Palleronese ha tonificato l’ambiente, il percorso dei mulazzesi (riposo già smarcato) dovrebbe dare quella spinta per riuscire ad essere protagonista per il rush finale.



Da tenere presente le posizioni dell’Azzurra e dello Spartak Apuane, saldamente all’interno dei play off e ancora in corsa per il vertice. I versiliesi del Bomber Ricci ospitano i gialloneri della Villafranchese, mentre lo Spartak sarà di scena nel posticipo del lunedi in casa dell’Fc. Montignoso, team che sta attraversando un ottimo momento con tre acuti consecutivi.



Chiudono il programma la trasferta del Fosdinovo in quel di Remola ospite del San Vitale Candia e la gara interna del Vallizeri in ottica riscatto contro i bianco neri dell’Academy Massa Montignoso. Si fermerà per il turno di riposo la Palleronese.



Recupero della 3° giornata di ritorno:



Rangers Soliera-Tirrenia Marina 1-1



Rangers Soliera : Ceci Argenti, Cini, Van Asselt, Rossi, Bertolitti, Mattellini, Lorenzani, Ferrari, Cosci, Mazzoni ( Signanini, Fornesi, Lombardi) All. Bambini



Tirrenia M. : De Nardi, Neri, Lucchesi, Fialdini, Cappè, Tarantino, Morelli, Zavaglia, Giorgieri, Kumanaku, De Angeli (Lofrese, Grande) All. Giusti



Arbitro : Onorati di Carrara



Marcatori : 34’ pt. Lucchi(aut.), 34’ st. Lucchesi



Nuova Classifica: Cerreto 40, Mtg. Seravezzina 37, Mulazzo 35, Spartak Apuane 33, Azzurra 33, Vallizeri 29, Palleronese 26, Fc.Montignoso 23,San Vitale Candia 22, Academy Massa Montignoso 22, Versilia 18, Villafranchese 17, Rangers Soliera 14, Tirrenia Marina 12, Fosdinovo 8.



Note : Villafranchese e San Vitale Candia una gara da recuperare



Programma gare, arbitro di sabato 15/2/2020



Azzurra-Villafranchese (“Aliboni”, 18,00, Daniele Verona di Viareggio)



Cerreto-Tirrenia Marina (“Del Freo, 18,30, Alessandro Bianchi di Carrara)



Rangers Soliera-Mtg.Seravezzina (“Gassano”,14,30, Giacomo Sergiampietri di Carrara)



Vallizeri-Academy M.M. (Tolaro,15,00, Matteo Particelli di Carrara)



Versilia-Mulazzo (“Pruniccia, 15,00, Matteo Lorenzi di Viareggio)



San Vitale Candia-Fosdinovo (Remola, 14,30, Matteo Puvia di Carrara)



Lunedi 17/2/2020 - Posticipo



Fc. Montignoso-Spartak Apuane (“Del Freo” , 20,30)



Riposa: Palleronese