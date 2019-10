Terza Categoria, il Cerreto parte bene

Terza Categoria - FORTE DEI MARMI- La prima giornata del campionato di Terza Categoria si è conclusa con il posticipo di lunedì 1 ottobre, tra i versiliesi dell’Azzurra e il Cerreto, nel quale hanno prevalso gli ospiti di mister Paolo Bertelloni. In evidenza l’attaccante ospite Fabio Aliboni che mette a referto una preziosa doppietta e consegna i primi tre punti della stagione e primo posto in classifica, in compagnia delle due lunigianesi Palleronese e Vallizeri.



L’attesa sfida inizia con il vantaggio dei blucerchiati nelle prime battute del confronto, appunto con Aliboni. I versiliesi reagiscono e producono un buon gioco, come faranno per tutta la partita. A metà della ripresa arriva il meritato pareggio con Mosti, poi il match rimane in perfetto equilibrio, ma sono ospiti ancora con un guizzo di Aliboni a riportarsi avanti, anche agevolati dalla superiorità numerica per l’espulsione dell’ex Lazzini dei locali.



La nuova Azzurra di mister Emiliano Bertelloni non ha di certo demeritato ed esce però a testa alta dal primo confronto della stagione. Molto bene il Cerreto di Paolo Bertelloni che si torna con tre punti da un campo difficilissimo.



Azzurra-Cerreto 1-2

Azzurra: Tonarelli, Pardini, Tognocchi, Biancalani, Quadrelli, Bigini, Mosti, Lazzini, Ricci, Chioni, Lari ( Bertoneri, Coluccini, Viacava, Rebughini, Granaiola, Michetti, Mandoli) All. Bertelloni Emiliano

Cerreto: Rebellino, Gabrielli, Del Giudice, Grossi, Poli, Albano, Rubino(70’ Lenzetti), Gassani(61’ Baldini), Aliboni, Conti, Balloni(85’ Spallanzani) All. Bertelloni Paolo

Arbitro: Lorenzi di Viareggio

Marcatori: 8’ Aliboni, 25’st Mosti , 81’ Aliboni



Classifica: Palleronese 3, Vallizeri 3, Cerreto 3,Villafranchese 1, Montignoso 2019 1, Fosdinovo 1, Rangers Soliera 1, Academy Massa Montignoso 1, Versilia calcio 1, Mulazzo 1, Spartak Apuane 1, Azzurra 0, Tirrenia Marina 0, San Vitale Candia 0, Montagna Seravezzina 0.



Prossimo turno (5/10/2019): Cerreto-Villafranchese,Montignoso 2019-Fosdinovo, Mulazzo-Montagna Seravezzina, Palleronese-Spartak Apuane, Rangers Soliera-Academy M.Montignoso, Vallizerti-Azzurra, Versilia-Tirrenia Marina, Riposa San Vitale Candia