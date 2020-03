Terza Categoria, i top 11 fino a oggi

Terza Categoria - Ancora sette giornate al termine del campionato di Terza Categoria col livello più alto di questo millennio. L'emergenza coronavirus ha bloccato il calcio che ripartirà, si spera, il prossimo mese per concludersi a ridosso dell’estate. La redazione di Calcio Massa Carrara, che da sempre vigila come un falco sopra ogni campo, con estrema minuzia ha selezionato i migliori della stagione fino ad oggi: undici titolari e quattro riserve (non per demerito ma per necessità numerica) per una rosa da fare invidia alla Promozione.



Brunotti (Vallizeri): portiere che si dimostra una garanzia tra i pali e da sicurezza a tutto il reparto difensivo. Fondamentale nella lettura delle situazioni e con un piede da centrocampista aggiunto. Aquila reale!



Belli (Mulazzo): difensore laterale destro con un ottimo rendimento. Bravo sia nella fase difensiva che offensiva, cursore di fascia che arriva spesso sul fondo e al cross. Macinino!



Franchini (Mulazzo): difensore centrale risultato sempre tra i migliori in ogni partita. Non per niente la squadra di mister Giovannacci ha la miglior difesa del campionato. Muro!



Marino (Spartak Apuane): difensore centrale d’altri tempi, forte nella marcatura e grintoso. Con lui gli attaccanti non hanno speranza, si guardano tra di loro e sussurrano: “oggi non si segna”. Insuperabile!



Menchini (Montignoso FC): strapotere fisico sulla fascia sinistra, ottimo in fase difensiva ma ancora meglio in fase di spinta. Boomerang!



Caroli L. (Villafranchese): calciatore di assoluto livello che potrebbe giocare in diverse categorie superiori. Può fare tutti i ruoli, impiegato nei tre di centrocampo è sempre un punto di riferimento. Lussuoso!



Conti (Cerreto): centrocampista avanzato di personalità e temperamento, allenatore in campo, bravo tecnicamente e infallibile sotto porta, quindici gol all’attivo che la dicono lunga sul suo rendimento. Trascinatore!



Moise' (Palleronese): con i suoi quattordici gol Gabry tiene a galla i granata. Veloce, dinamico, una spina nel fianco per i difensori avversari. Cavallo pazzo!



Giannotti (Vallizeri): se si parla di miracolo Vallizeri è anche grazie ai suoi goal e alle sue giocate. I diciassette centri realizzati parlano da soli. Mitraglietta!



Balloni (Cerreto): con diciassette reti all’attivo si divide con Giannotti il secondo posto della classifica marcatori. Attaccante d’esperienza indispensabile, leader in campo e nello spogliatoio. Gioca ogni gara come se non ci fosse un domani. Bomber!



Masini (Massa Montignoso): attaccante classe ‘97 con passato nelle giovanili dell’Empoli, rilanciato dopo infortuni vari si dubitava di lui, zittisce tutti con tredici reti in campionato e uno in coppa, oltre ad un grosso lavoro per la squadra. Rivincita!





A disposizione:



Contadini (San Vitale Candia): attaccante o centrocampista offensivo che palla al piede riesce sempre a fare la differenza, magistrali le sue punizioni, miglior marcatore dei colli apuani con tredici sigilli. Funambolo!



Cosci (Rangers Soliera): non avrà i piedi educati da playmaker ma è sempre tra i migliori in campo anche quando il risultato non è positivo, corre sempre per due, polmone della squadra, roccioso contro ogni avversario grazie alla forza fisica. Trattorino di Soliera!



Morotti (Fosdinovo): difensore centrale classe ‘99 che può giocare sia nella difesa a 3 che nella difesa, a 4 molto bravo nell’uno contro uno, uno dei pochi che si salva nello sventurato Fosdinovo. Colonna!