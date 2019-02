Terza Categoria, i recuperi sorridono a Barbarasco e Fosdinovo

Un pareggio tra Marina di Massa e Vallizeri

Terza Categoria - I recuperi sotto le luci sorridono ai lunigianesi del Barbarasco e del Fosdinovo mentre i valligiani di Zeri pareggiano in casa del Real Marina di Massa. Mini giornata all’insegna del gol, ben tredici centri hanno caratterizzato le tre sfide.



Quello di maggior interesse era il match del “Don Bosco” di Monti tra il Barbarasco e gli apuani dello Spartak. Gli ospiti di mister Paolo Ulivi, saliti in Lunigiana con qualche giocatore di troppo acciaccato, avevano la possibilità in caso di vittoria sui granata di scavalcare gli avenzini dell’Attuoni e di portarsi al terzo posto, ma così non è stato. Il team di mister Dario Giorgi ha sfoggiato una buona prestazione, ad inizio gara il bomber del momento Yanchuk apre le marcature, ripreso dopo pochi minuti dagli ospiti una punizione dell’esperto Turba. Prima dell’intervallo da segnalare un’occasione di Maccarone che spara fuori davanti al portiere. Allo scadere della prima frazione i padroni di casa passano ancora con Yanchuk che firma la sua personale doppietta, finalizzando una veloce ripartenza corale tutta in verticale. Nella ripresa i granata guadagnano campo e sembrano avere più birra dei biancorossi, dopo pochi minuti sfruttano al meglio un traversone dalla fascia destra con Giansoldati che mette dentro il gol del 3-1. Gli ospiti reagiscono con una insidiosa punizione di Canciello e riaprono il recupero con il difensore Pacolini sugli sviluppi di un calcio di punizione di Canciello. Nel finale “bomber” Andrea Oligeri legittima il prezioso risultato cercando di arrotondare il bottino con un tiro senza esito, tre punti che consentono al Barbarasco di avvicinarsi a meno uno proprio sugli Apuani, in piena zona play off.



Bella sfida anche quella dei “Ronchi” dove il Fosdinovo del mister/giocatore Matteo Baldoni, in rimonta, batte il Cinquale: alla doppio vantaggio ospite di Mignani e Rocca, i castellani nel secondo tempo rispondono con la preziosa doppietta di Fusani e i sigilli di Coppa e Mattia Morotti.



Infine termina in parità la sfida di Marina di Massa tra i locali di mister Giancarlo Guazzelli e il Vallizeri: al vantaggio in apertura di match di Giusti, rispondeva nel finale il solito Alessandro Giannotti che oltre rimuovere la classifica fa prendere un’ottima boccata d’ossigeno ai compagni, dopo due pesanti sconfitte consecutive



Risultati



Fosdinovo-Cinquale 4-2

Barbarasco-Spartak Apuane 3-2

Real Marina di Massa-Vallizeri 1-1



Tabellini



Fosdinovo-Cinquale 4-2

Fosdinovo: Morotti Cristian, Tenerani, Aquaro, Peonia (46’ Castelli), Morotti Mattia, Bugliani (76’ Corsini), Cantoni, Baldoni, Coppa, Bernardini, Fusani (85’ Perlongo)

Cinquale: Ricci, Gabrielli Gianni, Gabrielli Jonha, Baldini, Baldi, Pelliccia, Mignani, Francini, Rocca, Masini, Pieroni (Grassi, Giorgetti, Hregù, El Bannaoui, Ciregia) All. Ciregia R.

Arbitro: Sergiampietri di Carrara

Marcatori: 12’ Mignani, 27’ Rocca, 58’ Morotti M., 27’Fusani(rig.), 82’ Fusani, 90’ Coppa(rig.) Note : Espulso nel s.t. Grassi(C).



Barbarasco-Spartak Apuane 3-2

Barbarasco: Cavalier Doro, Lunini, Puppi, Cini, Giansoldati, Ture, Bertoli, Gerali Paolo, Yanchuk, Giromini, Oligeri (Bondi, Chiocca, Gabrielli)All. Giorgi

Spartak Apuane: Tovani, Pacolini, Bianchi, Alibani, Canciello, Ulivi T., Borsalino, Tonlazzerini, Turba, Marchini (Del sarto, Galizia, Marino, Mussi, Jacob. Mezzi, Magnani, Alberti) All. Ulivi P,

Arbitro: Cavallini di Carrara

Marcatori: 6’ Yanchuk, 13’ Turba, 46’ Yanchuk, 57’ Giansoldati, 71’ Pacolini



Real Marina di Massa-Vallizeri 1-1

Real M.Massa: Nardini , Marchi, Pratali, Lucchesi, Lofrese, Neri, Zavaglia, Fialdini Enzo, Panesi, Giusti, Del Freo (Dell’Amico, Fialdini Davide, Ravenna) All. Guazzelli

Vallizeri: Brunotti, Kadiu, Pucci, Scudellari, Ferrari Leonardo, Giannotti, Manganelli, Polloni, Tonelli, Gjoxhaj (Bertoni Matteo, Stilo, Guye, Ferrari Andrea, Pasquotti) All. Centofanti

Arbitro: Patanè di Carrara

Marcatori: 14’ Giusti, 73’ Giannotti



Nuova Classifica: Sporting Forte dei Marmi 47, San Vitale Candia 37, Attuoni 29, Spartak Apuane 28, Barbraasco 27, Cinquale 24, Azzurra 23, Montagna Seravezzina 23, Academy Massa Montignoso 20, Real Marina di Massa 16, Vallizeri 15, Fosdinovo 13, Unione Montignoso 5.