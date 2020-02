Terza Categoria, i posticipi sorridono a Vallizeri e Academy

Terza Categoria - La sesta giornata di ritorno si è conclusa con due posticipi ricchi di gol: successo interno dell’Academy M.M. contro il San vitale Candia e “colpaccio” del Vallizeri in casa della Tirrenia Marina. I valligiani di Matteo Della Bartolomea (foto) mettono a segno la seconda vittoria consecutiva, la quarta in esterna, con i tre punti del “Raffi” bomber Cristian Borghetti si portano a due sole lunghezza dal quinto posto occupato dallo Spartak Apuane. Borghetti apre e chiude il match con una preziosa doppietta, i locali avevano per due volte pareggiato con Raffaelli e Giorgieri.



Nell’altra sfida i bianconeri di Enzo Tarantola hanno la meglio sui massesi del San Vitale dopo una gara ricca di episodi. Nel primo l’arbitro non fischia un fallo su Contadini, sulla successiva ripartenza in dubbio fuorigioco Masini sblocca il match. Prima del riposo gli ospiti recriminano altri due penalty per falli su Bongiorni N. e Contadini. Nelle prime battute della ripresa Giorgieri si procura un rigore che trasforma per il raddoppio. Finale molto acceso con altre tre reti: Orlacchio sfrutta al meglio una dormita della retroguardia ospite siglando indisturbato il terzo gol; subito dopo un fuorigioco inesistente chiamato dai difensori massesi, Bangura si inserisce e fa poker; allo scadere il subentrato Bongiorni Diego in contropiede mette dentro il gol della bandiera.



Academy M.M.-San Vitale Candia 4-1



Academy M.M. : Maccabruni, Orlacchio, Lorenzetti, Giorgieri, Mosti, Marchi, Bangura, Borghinin, Masini, De Santis, Antompaoli ( Boni, Guadagnucci, Facchineri, Della Bona, Guglielmi, Ledda)All. Tarantola



San Vitale Candia : Lupetti, Di Benedetti, Gallia, Berti, Finelli, Ricci(46’ Deda), Donadel, Tragni, Bongiorni N.,Contadini(70’ Damiano), Batti(70’Bongiorni D.) (Tonarelli, ,Caruso, Monti, Deda, Carlesi, De Melo)



Arbitro : Bragoni di Carrara



Marcatori : 15’ Masini, 59’ Giorgieri(rig.) 82’ Orlacchio 84’ Bangura, 90’ Bongiorni D.



Tirrenia Marina-Vallizeri 2-3



Tirrenia Marina: De Nardi, Lofrese, Dell’Amico, Neri, Lucchesi, Cappè, Grande, De Angheli, Giorgieri A.,Morelli, Fialdini (Zavaglia, Cima) All. Giusti



Vallizeri : Brunotti, Kadiu, Essaharaoui, Chakir, Bondi, Baratta, Toninelli, Borghetti, Manganelli, Peccenini, Gueye ( Della Bartolomea M., Walid, Zuccarelli, Giannotti, Castelletti, Conti, Onnis) All. Della Bartolomea



Arbitro : Malacarni di Carrara



Marcatori : 5’ Borghetti,10’ Raffaelli, 31’ Manganelli(rig.), 33’ Giorgieri, 72’ Borghetti,



Nuova classifica : Cerreto 43, Mtg.Seravezzina 43, Mulazzo 41, Azzurra 39, Spartak Apuane 37, Vallizeri 36, Palleronese 26, Academy Massa Montignoso 25, San Vitale Candia 23, Fc.Montignoso 22, Versilia 21,Villafranchese 17,Rangers Soliera 14, Tirrenia Marinna 12, Fosdinovo 9.



Note : Villafranchese e San Vitale Candia una gara da recuperare