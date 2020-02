Terza Categoria, goleada Cerreto

Terza Categoria - Rimane tutto invariato al vertice del campionato di Terza Categoria. I blucerchiati capo classifica battono largamente la Tirrenia Marina grazie alla preziosa tripletta di Tommy Balloni che gli ha permesso di superare quota 200 gol in dieci anni di categoria. Capolista che mantiene i tre punti di vantaggio sulla Montagna Seravezzina che passa con il minimo scarto sul campo dei Rangers Soliera, rete del solito bomber Tarabella. Tengono il passo le altre inseguitrici Mulazzo e Azzurra: i rossoblu di Fabio Giovannacci mettono a referto il quarto acuto esterno sul campo del Versilia con il gol vittoria di Sebastian Baciu, dopo la rimonta dei locali al doppio vantaggio iniziale di Bergamaschi e Baldassini; non demordono neppure i versiliesi di mister Emiliano Bertelloni che nel match interno nel finale hanno la meglio contro i gialloneri di Villafranca, in evidenza la doppietta del subentrato Roberto Rebughini e da segnalare il bel gol su azione personale di Fabio Chelotti per gli ospiti. Dopo lo scivolone di Fosdinovo tornano alla vittoria i valligiani di Zeri con un roboante risultato sui bianconeri del rimaneggiato Academy con le tre doppiette di Toninelli, Gueye e del neo entrato Baratta. tre punti che consentono al team lunigianese di Matteo Della Bartolomea di tallonare lo Spartak Apuane e rimanere in corsa per un piazzamento play off. Rocambolesco pareggio tra il San Vitale Candia e Fosdinovo, dopo diversi tentativi per i massesi, non concretizzati, passano gli ospiti con una punizione millimetrica di Cantoni, i fosdinovesi si ripetono alla mezzora con un tiro dal limite di Giuliani che sorprende Tonarelli, prima del riposo è la traversa a fermare la conclusione di Contadini su punizione. Per rivedere un gol bisogna attendere l’ultimo quarto di gara con Contadini che trasformava un rigore per fallo su De Melo. Qualche minuto più tardi dalla bandierina il gol del pareggio, firmato da Donadel che di piattone mette dentro il definitivo 2-2. Da segnalare che nel primo tempo l’arbitro prima assegna un calcio di rigore per il San Vitale, poi torna sui suoi passi e annulla la decisione.



Questa sera alle 20.30 il posticipo di giornata: al “Del Freo” di Montignoso i locali di mister Mori ospiteranno lo Spartak Apuane per l’ennesimo derby della “Renella”.



Risultati:



Azzurra-Villafranchese 4-2

Cerreto-TirreniaMarina 7-2

Rangers Soliera-Mtg.Seravezzina 0-1

San Vitale Candia-Fosdinovo 2-2

Vallizei-Academy M.M. 8-0

Versilia-Mulazzo 2-3

Ha riposato: Palleronese



Lunedi 17, posticipo: Fc.Montignoso-Spartak Apuane (“Del Freo” 20,30, Roberto Cosentini di Carrara)



Classifica: Cerreto 43, Mtg.Seravezzina 40, Mulazzo 38, Azzurra 36, Spartak Apuane 33, Vallizeri 32, Palleronese 26, Fc.Montignoso 23, San Vitale Candia 23, Academy M.M. 22,Versilia 18,Villafranchese 17,Rangers Soliera 14, Tirrenia Marina 12, Fosdinovo 9.

Note: Villafranchese e San Vitale Candia una gara da recuperare



Prossimo turno (22.2.2020) : Fosdinovo-Azzurra, Academy M.M.-San Vitale Candia, Mtg. Seravezzina-Fc.Montignoso,Mulazzo-Rangers Soliera, Palleronese-Versilia, Spartak Apuane-Cerreto, Tirrenia Marina-Vallizeri. Riposa : Villafranchese



Tabellini:



Azzurra-Villafranchese 4-2

Azzurra : Tonarelli, Tognocchi, Mosti, Biancalani, Quadrelli, Lazzini, Navari, Venturini, Ricci, Chioni, Coluccini (Michetti, Viacava, Mandoli, Rebughini, Bertoneri, Nicoletti) All. Bertelloni

Villafranchese: Madonna, Cervara, Mariani, Giubbani, Mandaliti, Caroli Riccardo, Caroli Luca, Chelotti, Polloni, Fontana, Giacopinelli (Giansoldati, Coppola, Scudellari, Bregasi) All. Bellotti

Arbitro : Verona di Viareggio

Marcatori : 44’ Tognocchi, 21’st. Rebughini, 69’ Chelotti , 74’ Caroli Luca (rig.), 88’ Ricci, 93’ Rebughini



Cerreto-Tirrenia Marina 7-2

Cerreto: Farina, Manfredi, Lemzetti, Fruzzetti, Del Giudice, Francini, Raffaelli, Baldini, Rubino, Aliboni (Conti, Gabrielli, Grossi, Spallanzani) All. Bertelloni

Tirrenia Marina : De Nardi, Lofrese, Cappè, Grande, De Angeli, Zavaglia, Dell’Amico, Fialdini, Giorgieri, Neri, Morelli ( Del Freo, Cima) All. Giusti

Arbitro : Bianchi di Carrara

Marcatori : 44’ Aliboni, 50’ Baldini, 61’Giorgieri, 63’ Balloni, 66’ Conti, 72’ Cima, 83’ Balloni, 87’ Balloni, 89’ Rubino.



Rangers Soliera-Mtg.Seravezzina 0-1

Rangers Soliera : Ceci, Cini, Cosci, Ferrari, Goeders, Lorenzani, Mandorlini, Mattellini, Mazzoni, Rossi, Van Asselt (Fornesi, Argenti, Lombardi, Maraglia, Signanini) All. Bambini

Mtg.Seravezzina : Bertoni, Filiè, Fiaschi, Mattei, Tovani, Bazzichi, Lucchesi Diego, Dal porto, Moscardini, Tarabella Federico, Alzetta (Cagnoni Fabio, Bresciani, Lucchesi, Giuseppe, Marrai, Tarabella Alessio, Cagnoni Simone, Landi) All. Paolini

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 47’ Tarabella F.,



San Vitale Candia-Fosdinovo 2-2

San Vitale Candia : Tonarelli, De Benedetti, Gallia (55’ De Melo), Berti(83’ Damiano), Finelli, Ricci, Bongiorni Nicolo, Donadel, Bongiorni Diego(65’ Batti), Contadini, Fellini (Lupetti, Lorieri, Del Mancino, Deda, Carlesi)

Fosdinovo : Morotti Cristian, Della Croce, Conti(65’ Corsini), Benacci, Morotti Mattia, Castelli, Cantoni, Perlongo, Quintavalla, Giuliani(55’ Donazza), Fusani ( Baldoni, Buratti, Celleri ) All. Baldoni M.

Arbitro : Puvia di Carrara

Marcatori : 17’ Cantoni, 29’ Giuliani, 73’ Contadini(rig.) 76’ Donadel



Vallizeri-Academy M.M. 8-0

Vallizeri : Brunotti, Kadiu, Essahraoui, Chakir, Sadiq, Filippi, Giannotti, Gueye, Borghetti, Manganelli, Toninelli( Della Bartolomea, Ferrari, Baratta, Zuccarelli, Bondi, Peccenini, Castelletti) All. Della Bartolomea M.

Academy M.M. Boni, Orlacchio, Guadagnucci, Marchi, Pucci, Bertonelli, Della Pina, Borghini, Bangura, De Santis, Antompaoli (Giorieri, Facchineri, Della Bona)All. Tarantola

Arbitro :Particelli di Carrara

Marcatori : 4’ Toninelli, 8’ Gueye, 45’ Baratta,50’ Gueye, 68’ Toninelli,77’ Borghetti, 86’ Baratta, 89’ Ferrari



Versilia-Mulazzo 2-3

Versilia : Riccioli, Salvatori, Bazzichi, Mattei, Celi, Giorgi, Altemura, Tedeschi, Ricci, Bascherini( 82’Rossi Michele), Maremmani(72’ Rossi Damiano) ( a disp.Tonetti) All. Maganzi

Mulazzo : Luccini, Bella, Franchini, Bergagaschi, Bianchi, Ribolla, Baldassini, Cham, Baciu, Uberti, Rossi (Castellotti Alessandro, Boggi, Castellotti Emanuele, Greci, Luppi, Tamagna)All. Giovannacci

Arbitro : Lorenzi di Viareggio

Marcatori: 12’ Bergamaschi, 15’ Baldassini, 45’ Ricci, 59’ Bascherini, 82’ Baciu