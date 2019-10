Terza Categoria, gare decisive nella Coppa Provinciale

Terza Categoria - Mercoledi di Coppa per le compagini di Terza Categoria che scendono in campo per la terza ed ultima giornata del primo turno di Coppa Provinciale X° Memorial ”Marco Orlandi”. In tutti i quattro gironi i giochi sono ancora aperti.



Iniziamo con la strapaesana del “Bottero” dove i gialloneri e i mulazzesi si “giocano” la qualificazione al turno successivo. Per gli ospiti di mister Giovannacci basterà uscire da Villafranca con un pareggio, mentre le “vespe” di Luca Caldi & soci devono assicurarsi i tre punti in palio. Nel Girone B, nella seconda giornata si è disputato solo una parte del primo tempo tra Palleronese e Rangers Soliera, gara poi sospesa per mancanza delle luci, il giudice ha deciso per la continuazione dal 37’ della prima frazione sul risultato di 1-1. Nel frattempo mercoledì al “Giannetti” di Monzone a calendario c’è la sfida tra i Rangers e il Fosdinovo, in caso di vittoria degli ospiti il girone si chiuderebbe a favore del club di mister Matteo Baldoni, differentemente si riaprirebbe tutto. A data ancora da destinarsi la partita non terminata.



Nel Girone C i blu cerchiati di mister Paolo Bertelloni (foto), in virtù del successo sul San Vitale Candia alla prima giornata, guidano il girone con due punti sui prossimi avversari: Tommaso Balloni e compagni vanno a far visita allo Spartak Apuane, i biancorossi di paolino Ulivi sono obbligati a centrare in pieno la posta in palio.



Nell’ultimo girone troviamo appaiate al primo posto la Tirrenia Marina e l’Academy M.M. Il match in casa del club di mister Riccardo Montaresi diventa determinante per staccare il biglietto per il turno successivo.



Per quanto riguarda il secondo turno, le due semifinali (con gare di andata e ritorno) verranno comunicate quanto prima dalla Delegazione provinciale della Figc.



Classifiche aggiornate



Girone A : Mulazzo 3, Villafranchese 1, Vallizeri 1



Girone B: Fosdinovo 3, Rangers Soliera 0 , Palleronese 0



Girone C : Cerreto 3, Spartak Apuane 1, San Vitale Candia 1



Girone D: Tirrenia Marina 3, Academy Massa Montignoso 3, Fc. Montignoso 0



Programma gare, arbitri di mercoledi 16/10/2019:



Villafranchese-Mulazzo (“Bottero”, 20,30,Giorgio Malacarni di Carrara)



Rangers Soliera-Fosdinovo (“Giannetti” Monzone,20,45, Umberto Benedetti di Carrara)



Spartak Apuane-Cerreto (Via Casola, 20,30,Francesco Cecchini di Carrara)



Academy M.M.-Tirrenia Marina (“Del Freo”, 21,00, Enrico Reale di Carrara)