Terza Categoria, finale playoff ci siamo

Si gioca oggi pomeriggio. Le parole di mister Yuri Angeli (Podenzana)

Terza Categoria - Ultimo atto per definire chi accompagnerà lo Sporting Pietrasanta nel prossimo campionato di Seconda Categoria, di fronte le due lunigianesi Atletico Podenzana e Mulazzo (foto).



Le due pretendenti durante l’avvincente campionato sono sempre state nella scia dei versiliesi, ci mettiamo dentro anche il Cerreto che pur essendo una nuova affiliata nel corso della stagione si è dimostrata all’altezza degli impegni, aggiudicandosi la coppa di categoria e arrivando in semifinale play off. Si profila il quinto match nella stessa stagione per le due “cugine”, comprese quelle di coppa, il club del “panigaccio” si è tolto la soddisfazione di aver battuto i pietrasantini campioni nei due confronti a calendario, mentre i rosso blu di mister Fabio Bellotti hanno racimolato un solo punto in virtù del pirotecnico pareggio interno, per il resto nei due gironi tante vittorie per entrambe, condite spesso da buone prestazioni anche di spessore.



“Spero - associa il tecnico dell’Atletico Yuri Angeli – che sia una vera festa di sport e soprattutto di calcio, sono molto contento che la finale sia tra due sodalizi del nostro territorio, l’ennesimo derby, mi auspico che sia disputato davanti ad una cornice di pubblico importante. La finale, per quello che abbiamo fatto, è il giusto premio per i “miei” ragazzi e per quello che si visto durante l’anno onestamente, noi ma anche Mulazzo e il Cerreto stesso avrebbero meritato la promozione, queste tre squadre hanno fatto diciamo un torneo a sé. Basta rivedere la classifica dove la quinta è giunta oltre i quindici punti da noi. Però il campo vuole che una squadra esca vincente e faremo di tutto per essere noi, per cercare di festeggiare tutti insieme, certo la vittoria in una finale sarebbe la ciliegina sulla torta per una stagione personalmente spettacolare. Di certo affrontiamo la squadra più forte, togliendo il Pietrasanta, guidata da un tecnico che io stimo, un mister preparato che ha masticato per anni il calcio che conta. Il mio collega fa giocare la squadra principalmente a pallone, ha delle idee chiare, buone trame di bel calcio che al sottoscritto piacciono molto, hanno individualità pesanti nell’economia del gioco, li ho visti, a parte contro di noi in altre occasioni e ho notato in tutte le loro esibizioni una squadra ben disposta in campo, determinata e conscia di quello che deve ottenere.

Niente, cercheremo di sfruttare al meglio le occasioni che capiteranno, essere bravi in tutto, giocheremo a viso aperto come è sempre stato nei nostri quattro confronti precedenti, dando origine ad una partita divertente, e principalmente limitare al massimo il loro attacco, che visto i numeri è veramente l’arma dei mulazzesi, che sia una vera giornata di sport.”



In casa degli “ospiti” si presentano le identiche motivazioni che aveva il Cerreto nella semifinale, il team di mister Fabio Bellotti ha a disposizione un solo risultato quello della vittoria, in caso di pareggio nei due tempi regolamentari e supplementari, a festeggiare sarà l’Atletico Podenzana in virtù della miglior classifica.



Probabili formazioni



Atletico Podenzana: Brunotti, Sadiq, Rossi, Bertipagani, Mosti, Lossi, Moscatelli Ruben, Pigerini, Guadagnucci, Moscatelli Randol, Ricci.

Mulazzo: Leri, Bergamaschi, Mariani, Bellotti D., Franchini, El Attifi, Giovannoni, Cham,

Es Sahraoui, Uberti, Baciu.



Campo sportivo comunale di Barbarasco (inizio ore 16,00)

Arbitrerà Luca Perlamagna della sezione di Carrara