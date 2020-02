Terza Categoria, finale di Coppa al `Quartieri`

Terza Categoria - Si disputerà sul rettangolo di gioco del "Quartieri" di Aulla la finalissima di Coppa di Terza Categoria. Mercoledì 19 febbraio saranno di fronte, sul terreno lunigianese, le formazioni del Cerreto di mister Bertelloni e il Mulazzo di Giovannacci. La decisione è avvenuta dopo il brainstorming del Comitato Figc provinciale presieduto dal presidente Andrea Antonioli: il "Quartieri" è il campo più adatto, un centro capace di accogliere un gran numero di spettatori, distante 20 km da Mulazzo e 35 da Montignoso, lo stadio giusto per una finalissima. La scelta è avvenuta dopo il parere positivo di entrambe le società.



Sarà sicuramente una partita di grande livello che non tradirà le aspettative, vista la qualità sempre maggiore che ogni sabato si vede nei campi di questa categoria.



Essendo una finale secca, si ricorda che in caso di parità nei tempi regolamentari si procederà alla disputa di due tempi supplementari da 15' ed in caso di persistente parità al termine di questi si procederà all’esecuzione dei calci di rigore per determinare la vincente della Coppa Provinciale.