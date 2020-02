Terza Categoria, derby Academy-Cerreto nel posticipo

Terza Categoria - La quarta giornata di ritorno di Terza Categoria presenta sfide a distanza tra le contendenti al titolo, al momento sono cinque le compagini coinvolte, racchiuse in sette punti. Il turno spezzatino viene diviso in due giornate, quattro gare nel sabato regolare, le tre rimanenti nei posticipi di lunedi.



Per quanto riguarda la testa del girone la capolista Cerreto sarà di scena nel posticipo lunedì sera in casa dell’Academy, uscita sconfitta nel derby contro i cugini dell’Fc. Montignoso. Un derby che promette scintille, i blucerchiati sono in gran forma e vogliono allungare sulle concorrenti, mentre i bianconeri devono al più presto trovare i tre punti per tornare a sperare nei playoff. La Montagna Seravezzina, reduce dalla sconfitta di Pallerone, ospita sul proprio rettangolo i cugini del Versilia, gara in ottica riscatto per il gruppo di Giuseppe Paolini. Ferma per il turno di riposo l’Azzurra, l’altra inseguitrice Mulazzo sarà impegnata nel derby tra le mura amiche contro la Palleronese, il team granata di mister Massimo Preti gode di ottima salute, in virtù del trend magico condito da sei successi consecutivi. Altro esame fuori casa per i valligiani di mister Matteo Della Bartolomea, la rincorsa ai play off passa dal comunale di Fosdinovo, il successo nel derby contro i gialloneri di Villafranca ha tonificato il club del bomber Alessandro Giannotti, intenzionato a reinserirsi nelle posizioni che contano. Stesso discorso è per lo Spartak Apuane che dall’inizio del girone di ritorno ha conosciuto solo sconfitte, urge un cambio di rotta, già dal prossimo turno casalingo contro i lunigianesi Rangers Soliera. Infine gara per risollevarsi è quella del “Bottero” tra i gialloneri di Fabio Bellotti e il San Vitale Candia, entrambe le compagini sono uscite malconce dai test dell’ultimo turno. I massesi vogliono i tre punti per centrare l’obiettivo playoff; le “vespe” del presidente Diego Giacopinelli devono ricominciare a “pungere” come ai bei tempi.



Per quanto riguarda il recupero tra Rangers Soliera e Tirrenia Marina (si parte dal primo minuto del secondo tempo), la gara verrà disputata mercoledì 12 c.m. ad Aulla Stadio “Quartieri” di Aulla ore 20,30.





Programma gare, arbitro di sabato 8/2/2020



Fosdinovo-Vallizeri (Comunale,15,00, Umberto Benedetti di Carrara)



Mtg.Seravezzina-Versilia (“Minazzana”, 15,00, Francesco Formisano di Viareggio)



Mulazzo-Palleronese (“Calani”, 15.00, Roberto Cosentini di Carrara)



Spartak Apuane-Rangers Soliera (“Raffi” Romagnano,15.00, Matteo Puvia di Carrara )



Lunedi 10/2/2020 posticipi:



Academy M.M.-Cerreto (“Del Freo”, 20.30)



Tirrenia Marina-Fc.Montignoso “Raffi”(Romagnano, 20,00)



Villafranchese-San Vitale Candia (“Bottero”, 20.30)



Riposa: Azzurra