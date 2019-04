Terza Categoria, Coppa provinciale fase regionale

Il Viareggio 86 ipoteca il passaggio del turno, vince la prima sfida fuori casa

Terza Categoria - Barbarasco-Viareggio 86 1-4



Barbarasco: Cavalier Doro, Lunini, Puppi, Trippa, Chiocca, Bondi, Bertoli, Gerali Manuel, Yanchuk, Varanini, Oligeri (Gabrielli, Magnanini) All. Giorgi



Viareggio 86: Barsuglia, Ambrogi, Pardini, Comelli, Sbrana, Palmieri, Lo Monaco, Pagni, Bertini, Pacini, Giannini (Da Prato, Barontini, Bonuccelli, Dini, Olivieri, Simone) All. Meini



Arbitro: Mancanti di Pisa



Marcatori: 17’ Bertini, 32’ Lo Monaco, 44’ Pacini, 48’ Oligeri (rig.), 59’ Lo Monaco (rig.)







Nella gara di andata del primo turno della fase regionale tra le società che hanno vinto la coppa provinciale della propria delegazione, il Barbarasco cede ai viareggini dello Sporting con un passivo di quattro reti ad una. I granata sono scesi in campo con una formazione largamente rimaneggiata, a causa delle squalifiche di diversi titolari, dopo la finale di coppa vinta contro il Real Marina di Massa. Nulla toglie ai forti viareggini che nel reparto offensivo hanno espresso e soprattutto messo in mostra al meglio le loro caratteristiche. Dopo qualche fraseggio iniziale gli ospiti aprono le marcature con Bertini, raddoppiano alla mezzora con l’ispirato Lo Monaco e in chiusura di tempo fissano il tris con Pacini. Il gol in apertura di ripresa del bomber di casa Andrea Oligeri dagli undici metri faceva presagire ad una rimonta, ma il fantasista versiliese Lo Monaco spegneva ogni speranza subito dopo con la sua personale doppietta, siglando su rigore il quarto centro. La gara di ritorno in programma mercoledi 10 aprile si giocherà presso il campo sportivo “Martellini” di Stiava con inizio alle ore 20,30.