Terza Categoria, Coppa Interprovinciale: Cerreto elimitato

Nei quarti di finale i blucerchiati vengono eliminati dallo Sporting Forte dei Marmi

Terza Categoria - Il Cerreto di mister Bertelloni torna a casa a mani vuote dai quarti di finale di della Coppa Interprovinciale di Terza Categoria. Nella sfida giocata mercoledi sera a Forte Dei Marmi, dopo il pareggio nella gara di andata (2-2), i blucerchiati per accedere al passaggio successivo avevano a disposizione la vittoria e pareggio con gol (dal 3-3 in poi). L’atteso confronto, a tratti vibrante e seguito da un buona cornice di pubblico, ha premiato la compagine versiliese dello Sporting Forte Dei Marmi (foto) di mister Marco Picchi che si è imposta con un inequivocabile 3-0.



Dopo un primo tempo giocato a grossi ritmi senza risparmio di energie, nel secondo tempo Maggi & soci dilagano in virtù anche della superiorità numerica, generata dall’episodio chiave del match di via Versilia: l’arbitro giudicava falloso l’intervento del portiere del Cerreto (uscito in seguito per infortunio) su Pellizzarri, decretando il penalty che Meucci trasformava sbloccando l’incontro. Nel concitato proseguo dell’intensa sfida da segnalare un episodio nell’area opposta, dove l’attaccante Venturini Gianluca veniva atterrato con istantanea ammonizione del difensore Meucci ma il direttore di gara non decretava la massima punizione, con susseguenti proteste dei blucerchiati. Nel finale lo Sporting arrotondava il risultato con il secondo gol di Celentano, preciso tiro dal limite. Infine il subentrato Mattei sotto misura chiudeva i conti siglando la terza rete.



Sporting Forte dei Marmi-Cerreto 3-0

Sp.Forte dei Marmi: Tarabella E., Prosperi, Tarabella M.,Cornacchia, Meucci, Evangelisti (80’Polacci), Celentano, Ambrosi, Maggi, Pellizzarri (66’ Mattei) , Maccharini (77’ Leonardi) (a disp. Federici, Viti) All. Picchi

Cerreto: Volpi (59’ Bertoneri), Lazzini M. (39’ Gabrielli M.), Spallanzani (68’ Fubiani), Gabrielli L., Farusi, Pelliccia, Raffaelli (66’Rebuighini), Lazzini A., Venturini Gl., Manfredi (69’ Garcia) All. Bertelloni

Arbitro:Zabrina di Pistoia

Marcatori: 57’ Meucci (rig.), 76’ Celentano, 88’ Mattei

Note: 58’ espulso Lazzini A., ammoniti Raffaelli, Manfredi(C), Celentano, Maggi, Evangelisti, Meucci (SFM)