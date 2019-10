Terza categoria, commento della seconda giornata

Terza Categoria - Il secondo turno del torneo di Terza Categoria ha riservato diverse sorprese. La seconda giornata viene aperta con il primo successo stagionale del nuovo Montignoso nell’anticipo di venerdi contro i “castellani” del Fosdinovo. Il team di mister Enrico Mori, dopo l’eliminazione dalla coppa provinciale, dedica tutti gli sforzi per il campionato. Il match con i lunigianesi si sblocca dopo venti minuti con il vantaggio di Rocca, prima dell’intervallo Cantoni rimette in parità il confronto. Nella ripresa i rossoblu pigiano sull’acceleratore e nel giro di pochi minuti ribaltano il risultato con la doppietta di Mancini, ancora Rocca (che firma la personale doppietta), per chiudere il match con altri due sigilli di Nicoletti e del neo entrato Toncelli. Successo che permette ai montignosini di piazzarsi al secondo posto dietro le due squadre di vertice.



Nel turno regolare registriamo il largo successo del Cerreto sui gialloneri di Villafranca, la partita di cartello della giornata viene decisa nel secondo tempo: i cinque gol dei blucerchiati di mister Paolo Bertelloni, dopo una “maschia” gara, portano la firma di Giovanni Conti (doppietta), Fabio Aliboni (doppietta) e Tommy Balloni; per gli ospiti avevano siglato Bregasi e il solito Luca Caldi. Dopo il successo in Versilia nel posticipo contro l’Azzurra, il club del presidente Andrea Del Freo si ripete contro una squadra che sarà di sicuro una protagonista del torneo, tre punti che valgono il primato in compagnia del Vallizeri.



Alle due goleade rispondono i valligiani di mister Fabiano Centofanti che rimandano battuto l’Azzurra di Emiliano Bertelloni, anche in questo contesto il vallizeri, uscito in settimana dalla coppa, si riscatta in campionato. Partono forte i lunigianesi che al termine della prima frazione vanno al riposo con il doppio vantaggio. Apre il bomber di casa Alessandro Giannotti, subito imitato da Pepe Guye, a metà ripresa gli ospiti con Ricci riaprono il match, in chiusura di tempo ci pensa ancora Giannotti. Nel finale Coppola di testa porta a quattro le marcature chiudendo definitivamente il confronto di Coloretta.



Le sorprese della giornata arrivano dal “Calani” di Groppoli dove il Mulazzo cede clamorosamente nel finale alla Montagna Seravezzina e dalla nuova squadra Tirrenia Marina che va a vincere in casa del blasonato Versilia calcio. I rossoblu di mister Giovannacci aprono la sfida con i lucchesi con il gol su azione personale di Baciu, gli ospiti con l’ispirato ex Forte dei Marmi Federico Tarabella pareggiano i conti su punizione, dopo il nuovo vantaggio locale di Baldassini e successivo pareggio del subentrato Moscardini, il fantasista collinare allo scadere chiude la trasferta in Lunigiana con il punto della vittoria.



Bella impresa del club di mister Giusti che torna dalla Versilia con i tre punti, il nuovo Tirrenia-Marina, dopo un primo tempo con poche emozioni, nella ripresa ribalta lo svantaggio con la doppietta personale di Giorgieri che riscatta in pieno la sconfitta con la Palleronese. I granata di Pallerone non sono riusciti a ripetersi dopo il successo della prima giornata, il club di mister Massimo Preti per due volte viene raggiunto dallo Spartak Apuane. Al vantaggio di Sisti rispondono i biancorossi con Magnani, al nuovo vantaggio del bomber Andrea Oligeri rimedia Marchni dagli undici metri.



Infine pareggio con gol tra i Rangers Soliera e l’Academy di Montignoso, al guizzo di Antompaoli risponde per i lunigianesi l’ex di Pallerone Signanini.



Risultati:



Fc.Montignoso-Fosdinovo 6-1

Cerreto-Villafranchese 5-2

Mulazzo-Mtg.Seravezzina 2-3

Palleronese-Spartak Apuane 2-2

Rangers Soliera-Academy M.M. 1-1

Vallizeri-Azzurra 4-1

Versilia-Tirrenia Marina 1-2



Classifica: Vallizeri 6, Cerreto 6, Palleronese 4, Fc. Montignoso 4, Montagna Seravezzina 3, Tirrenia-Marina 3, Academy Massa Montignoso 2, Spartak Apuane 2, Rangers Soliera 2, Fosdinovo 1, Mulazzo 1, Villafranchese 1, Versilia 1, Azzurra 0, San Vitale Candia 0.



Tabellini:



Fc.Montignoso-Fosdinovo 6-1

F.c.Montignoso: Di Maria, Bellè, Nicoletti, Ricci, Tognocchi, Pucci, Rustighi, Baldini, Rocca, Mancini, Menchini (Antonioli, Toncelli, Mori, Bugliani, Borsalino, Filigheddu) All. Mori

Fosdinovo: Zeni, Della Valle, Nouhass, Morotti, Tenereani, Cafa Luigi, Di Benedetto, Cafa Marco, Cantoni, Fusani (Morotti c., Donazza, Baldini,Orselli, Baldoni, Castelli, Stelitano) All. Baldoni M.

Arbitro: Sergiampietri di Carrara

Marcatori: 26’ Rocca, 44 Cantoni, 48’ Mancini, 53’ Mancini, 60’ Rocca, 73’ Nicoletti, 75’ Toncelli,



Cerreto-Villafranchese 5-2

Cerreto: Rebellino, Spallanzani, Baldini, Grossi, Del Giudice, Albano, Raffaelli, Lenzetti, Balloni, Conti, Aliboni (Farina, Baldi, Gabrielli, Rubino) All. Bertelloni P.

Villafranchese: Negrari, Mandaliti , Antoniotti, Caldi, Venuti, Giacopinelli, Caroli, Giubbani, Bregasi, Trvisan, Ginesi (Varli, Bartolini, Botti, Chelotti, Gabrielli Nicola, Gabrielli Nicholas, Trapani) All. Albareni

Arbitro : Matteo Particelli di Carrara

Marcatori : Bregasi, Caldi, Conti (2), Aliboni(2), Balloni.



Mulazzo-Mont.Seravezzina 2-3

Mulazzo: Della Bartolomea, Vannini(24’ Castellotti A.), Belli, Bianchi Bergamaschi, Luccini(82’ Tamagna), Cham, Uberti(68’ Luppi), Baldassini, Baciu, Castellotti E.(86’ Ferrara) All. Giovannacci

Mtg.Seravezzina: Bertoni, Tovani(86’ Filiè), Bacci, Lucchesi G., Tarabella Nicola(70’ Lucchesi D.), Fiaschi, Mattei, Giannecchini, Pellegrini, Bazzichi(9’ Moscardini), Tarabella Federico, Berti. All.Paolini

Arbitro : Cecchini di Carrara

Marcatori : 14’ Baciu, 19’ Tarabella F.,57’ Baldassini, 81’ Moscardini, 84’ Tarabella F.



Palleronese-Spartak Apuane 2-2

Palleronese : Madonna, Diouf, Lera R (84’ Franchetti), Seidi, Maraffetti, Sisti, Amendola, Mastrini, Leka L.(76’ Sartini), Moisè, Oligeri (a disp. Zannardi, Diallo, Massouur) All. Preti

Spartak Apuane: De Vita, Galizia(76’ Baldoni), Bernacca(49’ Alibani), Guadagni, Marino,Ulivi T., Marchini, Bladini(59’ Bianchi), Magnani(68’ Cavalletti), Turba(58’ Tassinari), Canciello ( a disp. Cervetti, Tonlazzerini) All. Ulivi P.

Arbitro : Manuel Foci di Carrara

Marcatori : 12’ Sisti, 20’ Magnani, 55’ Oligeri, 57’ Marchini(rig.)



Rangers Soliera-Academy M.M. 1-1

Rangers Soliera: Ceci, Argenti, Rossi, Goeders, Mandorlini, Micheli, Moscatelli R., Cosci, Mazzoni, Lorenzini, Signanini (a disp. Fornesi, Argenti D., Caponetto, Serafini, Elisei, Ferrari, Lombardi, Contarino, Maraglia) All. Bambini-Velasquez

Academy M.M.: Belloni, Della Pina, Manfredi, Sagramoni, Orlacchio, Borghini, Coppa, Giorgieri(Lorenzetti), De Santis, Pitanti(Mosti), Mengaroni(Vignali), Antompaoli(Pucci) (a disp.Imelli) All. Montaresi

Arbitro : Cosentini di Carrara

Marcatori: 30’ Mengaroni, 40’ Signanini



Vallizeri-Azzurra 4-1

Vallizeri: Brunotti, Kadiu, Drago(39’ Pelliccia), Lastrucci, Coppola, Giannotti, Conti, Es Saharaoui(66’ Fontana), Guye(21’ Zuccarelli), Manganelli, Toninelli. All. Centofanti

Azzurra: Tonarelli, Viacca, Tognocchi, Pardini, Quadrelli, Bigini, Coluccini, Venturini, Ricci, Chioni, Lari (Bertoneri, Bresciani, Granaiola) All. Bertelloni E.

Arbitro : Giorgio Puccinelli di Carrara

Marcatori :2’ Giannotti,10’ Pepe Guye, 25’ Ricci,35’ Giannotti, 83’ Coppola



Versilia-Tirrenia Marina 1-2

Versilia : Santini, Tonetti A. Giorgi, Tonetti N.,Tedeschi, Mazzei, Silicani, Bascherini L., Maremmani, Frediani, Antonucci (Celi, Rossi, Salvatori, Bazzichi, Nicoletti) All. Maganzi

Tirrenia Marina: De Nardi, Cappè, Tarantino, Lofrese, Fialdini(75’ Galgani), Neri(80’ Rufrano), Lucchi, Morelli, Kumanaku, Manfredi, Giorgieri(85’ El Mannoui) All. Giusti

Arbitro : Verona di Viareggio

Marcatori : 51’ Tedeschi, 75’ Giorgieri, 81’ Giorgieri