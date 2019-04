Terza Categoria, col posticipo di stasera si chiude il campionato

Disamina del torneo con rendimento di ogni formazione. Giannotti (Vallizeri) e Rocca (Cinquale) i cannonieri del campionato. Definita la semifinale play off, ancora Attuoni-Barbarasco

Terza Categoria - Con il posticipo di questa sera tra Academy Massa Montignoso e Fosdinovo, ininfluente ai fini della classifica, si chiude l’avvincente campionato di Terza Categoria. Chiudono con l’ennesimo record i versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi che terminano le 26 giornate senza sconfitte. Con l’ultima di campionato, dove si sono registrate ben 26 reti, si è definito chi dovrà disputare la semifinale play off per raggiungere nella finalissima il San Vitale Candia, già passato all’ultimo round grazie alla grande stagione, alle spalle dello Sporting, con 59 punti. Dopo le due “lepri” ha infatti consolidato il terzo posto l’Attuoni Avenza che ha sconfitto nel primo round i lunigianesi del Barbarasco, le due compagini dopo la sosta si ritroveranno nuovamente di fronte nella sfida per accedere alla finalissima contro i massesi di bomber Giulianelli.



Non riesce ad entrare nei play off l’Azzurra di mister Gianluca Giogini, nonostante il pirotecnico risultato nell’anticipo contro il Cinquale: i punti i versiliesi li hanno perduti per strada soprattutto nelle ultime giornate in virtù di diversi risultati altalenanti. Un punto sotto si è inserito lo Spartak Apuane che certifica il sesto posto, miglior piazzamento nei suoi giovani tre anni di attività. Chi è sicuro della settima posizione, anche se manca una gara, è l’Academy Massa Montignoso che per diversi tratti del torneo si è tolto molte soddisfazioni, accarezzando più volte il sogno dei play off.



Di seguito la Montagna Seravezzina a metà classifica: dopo il cambio del tecnico i collinari di Fabio Cagnoni non hanno reso come era nelle previsioni, pesano le undici sconfitte, delle quali sette tra le mura amiche.



Sempre nel centro classifica la Palleronese, rinnovata tantissimo rispetto agli ultimi due campionati: l’avvento di mister Massimo Preti come gran parte della rosa inedita ha dato senza dubbio una fisionomia di gioco positiva, i granata nel girone di ritorno hanno risentito non poco la perdita di alcune pedine vitali dell’organico, in primis l’esperienza di Maraffetti.



La new entry Cinquale dopo un inizio di campionato nelle posizioni nobili, nella seconda parte del torneo ha pagato a caro prezzo gli infortuni e le continue assenze di giocatori fondamentali. L’unica nota positiva dei massesi è per l’attaccante Andrea Rocca che ha messo a referto 23 centri dei quali tre nell’ultima di campionato contro l’Azzurra.



L’altra nuova arrivata Vallizeri di mister Centofanti, dopo un avvio difficoltoso, con il passare delle giornate ha messo in moto il potenziale del reparto offensivo, con l’arrivo a dicembre del bomber di razza Alessandro Giannotti (23 sigilli totali) ha contribuito ad essere il secondo attacco del girone con 55 reti. Da rivedere il modulo della squadra fuori casa, Michele Polloni & soci hanno vinto una volta sola.



Chiudono il girone il Real Marina di Massa, Fosdinovo e Unione Montignoso: i massesi di capitan Lofrese nell’arco della stagione hanno avvicendato sulla panchina tre allenatori e hanno aggiunto al loro palmares una finale di coppa provinciale dove sono usciti a testa alta ma sconfitti, solo dagli undici metri contro il Barbarasco. Tra i migliori dei bianconeri Braian Kumanaku con 21 centri, appaiato in classifica cannonieri al versiliese Gabriele Maggi dello Sporting.



Il Fosdinovo del mister-giocatore Matteo Baldoni si è svegliato nella seconda parte del torneo togliendosi qualche soddisfazione tra le mura amiche, mentre rimane ancora tabù il primo acuto in trasferta, rimane a disposizione il posticipo di Via Casola si stasera per sfatarlo.



Infine si merita comunque un plauso l’Unione Montignoso che ha conosciuto un’altra stagione tormentata, ma ha onorato con tanto impegno e sacrificio tutte le giornate: i montignosini prima di Mariotti poi di Giunta hanno collezionato solo una vittoria e due pareggi senza mai spostarsi dall’ultima posizione.



Questa sera chiudono i battenti anche l’Academy Massa Montignoso e Fosdinovo che si affronteranno nell’ultimo posticipo della stagione: match fissato alle ore 20,30 presso il campo di Via Casola a Marina di Massa, arbitrerà Matteo Puvia della sezione di Carrara.



Risultati 26° giornata



Cinquale-Azzurra 3-4



Attuoni-Barbarasco 3-0



Sporting Forte dei Marmi-Mt.Seravezzina 3-1



Unione Montignoso Real Marina di Massa 1-3



Palleronese-San Vitale Candia 1-2



Spartak Apuane-Vallizeri 3-2



Classifica finale (Academy e Fosdinovo una gara in meno): Sporting Forte dei Marmi 70, San Vitale Candia 59,Attuoni Avenza 51,Barbarasco 46,Azzurra 42, Spartak Apuane 41, Academy Massa Montignoso 33, Mt.Seravezzina 31, Palleronese 29, Cinquale 26,Vallizeri 24, Real Marina di Massa 24 Fosdinovo 20,Unione Montignoso 5. Note : Academy M.M.-Fosdinovo una gara in meno. .



Programma semifinale Play off : Attuoni-Barbarasco in gara secca, la vincente affronterà il San Vitale Candia.



Tabellini



Cinquale-Azzurra 3-4



Cinquale: Giorgetti, Poli, Mignani, Rocca, Grassi, Pieroni, Francini, Farina, Masini, Lenzetti, Baldi. All. Lorenzetti-Poli



Azzurra: Michetti, Bellè, Tognocchi, Landi, Pardini, Bigini, Alberti, Duccini, Quadrelli, Chioni, Coluccuini (a disp. Polloni)All. Giorgini



Arbitro : Benedetti di Carrara



Marcatori : 8’ Quadrelli, 47’ Quadrelli, 70’ Rocca, 72’ Rocca, 75’ Polloni, 83’ Coluccini, 87’ Rocca.



Attuoni-Barbarasco 3-0



Attuoni : Tortelli, Corsi (82’ Ambrosi), Menconi, Dell’Amico (46’ Pollina), Pappagallo, Secchiari M., Esposito (61’Ussi), Musetti (72’ Francini), Pierami, Da Pozzo, Brugioni (75’ Bernacca) (a disp. Thneibat) All. Secchiari A.



Barbarasco : Casciari (85’ Cavalier Doro), Lunini, Carlotti, Trippa, Giansoldati (72’ Puppi), Ture, Geerali (85’ Bondi), Chiocca, Magnanini,Varanini (50’ Giromini),Yanchuk. All. Giorgi



Arbitro : Chiarelli di Carrara



Marcatori : 24’ Esposito, 43’ Esposito, 85’ Da Pozzo



Sp.Forte dei Marmi-Mt.Seravezzina 4-1



Sporting F.d. Marmi: Tarabella E., Manfredi, Tarabella M.,Meucci, Lorenzoni, Lorenzi, Viti, Pardini, Rosi, Pellizzarri, Alaimo (Pelliccia, Mattei, Coppedè, Federigi, Stagetti) All. Micchi



Mt.Seravezzina : Bertoni, Marrari Marco, Bacci, Marrai Michele, Fiaschi, Mattei , Pellizzarri, Cagnoni S., Ricci, Berti, Tovani ( Marrai Nicola, Cagnoni F., Marrai Nicola, Rossi)All. Cagnoni F.



Arbitro : Formisano di Viareggio



Marcatori : 9’ Lorenzi, 38’ Lorenzi, 45’ Ricci , 58’ Mattei, 86’ Stagetti



Un.Montignoso-Real M.M. 1-3



Un. Montignoso : Grillotti, Infantino, Lenzetti, Giunta, Rebaa, Lorenzoni, Pardini, Moriconi, Signorino, Giorgieri, Serroukh (Bertolorenzi, Pallonetto, Pjetri). All. Giunta



Real M.M. : Giusti (53’ Tarantino), Fialdini, Cappè, Lucchesi, Lofrese, Neri, Lucchi, Ravenna (75’ Ulivi), Bugliani (56’ Cucurnia), Kumanaku, Vita. All. Guazzelli



Arbitro : Fatticcioni di Carrara



Marcatori : 10’ Kumanaku, 20’ Serroukh, 82’ Kumanaku, 90’+3’ Kumanaku



Palleronese-San Vitale Candia 1-2



Palleronese: Zannardi (46’ Ricci), Diouf, Franchetti, Mastrini, Leka R., Sisti, Diallo, Sartini (78’ Massour),Guza, Moisè, Amendola (a disp. Maraffetti) All. Preti



San Vitale Candia: Goracci, Di Benedetti, Deda, Carlesi (73’ Lorieri), Finelli (49’ Gallia), Ricci, Donadel, Giulianelli, Rustighi, Conti, Berti (57’ Sarno) (a disp. Bongiorni) All. Bennati



Arbitro : Piccinelli di Carrara



Marcatori : 17’ Rustighi, 20’ Moisè, 75’ Lorieri .



Spartak Apuane-Vallizeri 3-2



Spartak A. : Tovani, Galizia, Nicoletti, Alberti, Marino, Ulivi T., Borsalino, Canciello, Tonlazzerini, Turba, Mussi ( Alibani, Mignani, Marchini, Tongiani, Jascob) All. Ulivi P.



Vallizeri : Brunotti, Kadiu, Bertoni A., Chiesa, Toninelli, Conti, Giannotti, Manganelli, Polloni, Giacopinelli, Tonelli (Bertoni M., Guye, Ferrari, Drago) All.Centofanti



Arbitro : Serrar di Carrara



Marcatori : 40’ Tonlazzerini, 50’ Marino, 63’ Giannotti(rig.), 77’ Borsalino, 83’ Kadiu