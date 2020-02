Terza Categoria, Cerreto raggiunto in vetta

Terza Categoria - Il campionato di Terza Categoria in formato spezzatino ha riservato numerose sorprese sia in vetta che in fondo alla classifica. Orfani del rituale anticipo del venerdì, le gare del sabato regolare hanno visto la vittoria di misura della Mtg.Seravezzina nel derby interno contro il Versilia, rete del solito bomber Federico Tarabella che raggiunge quota 17 centri in stagione. Con tre punti conquistati il team di mister Giuseppe Paolini, oltre ad aver riscattato la sconfitta di Pallerone, ha ripreso la vetta del girone in compagnia del Cerreto che deve ancora giocare la gara in esterna con l’Academy Massa Montignoso.



A ridosso delle due di testa avanza il Mulazzo che rimanda battuto la Palleronese nella strapaesana del “Calani” con il classico risultato all’inglese. Il combattuto derby ha certificato il vantaggio dei rossoblu alla mezzora con una caparbia azione personale di Rossi, seguito prima dell’intervallo dal raddoppio dagli undici metri di Uberti. Nella ripresa i guizzi di Moisè e la traversa di Lucian Leka non bastano per rimediare la sconfitta. Il successo permette al club di Fabio Giovannacci di proseguire la rincorsa alla vetta.



La Palleronese si è fermata a Groppoli dando uno stop alla striscia di risultati positivi, ora sono stazionari al sesto posto ma sempre in piena corsa per un piazzamento play off. Nelle quattro vittorie interne della giornata spicca il successo del fanalino di coda Fosdinovo contro i valligiani di Zeri, al settimo stop in stagione: al vantaggio di Fusani risponde prima del riposo Essahraoui, nel finale il punto dal neo entrato Quintavalla che mette a referto la seconda vittoria del campionato dei castellani.



Infine vita facile ha avuto lo Spartak Apuane contro i lunigianesi dei Rangers Soliera, i biancorossi di Paolo Ulivi ritornano alla vittoria dopo tre scivoloni consecutivi. Il match del “Raffi” si mette subito sui binari giusti, in apertura vantaggio di Cervetti su preciso cross di Galizia, imitato dal nuovo arrivato Davide Arnieri prima dell’intervallo. Lo stesso, prima del terzo sigillo del subentrato Aboubacar Sow, riesce a sbagliare anche un calcio di rigore.



Questa sera si gioca la seconda parte del turno, riflettori puntati del “Freo” dove l’academy riceve per il derby la capolista Cerreto. Chiudono il programma la trasferta a Villafranca del San Vitale Candia, come quella dei montignosini di Enrico Mori al “Raffi” di Romagnano ospiti della Tirrenia Marina.



Risultati:



Fosdinovo-Vallizeri 2-1



Mtg. Seravezzina-Versilia 1-0



Mulazzo-Palleronese 2-0



Spartak Apuane-Rangers Soliera 3-0



Lunedi 10 febbraio i posticipi:



Academy M.M.-Cerreto



Tirrenia Marina-Fc.Montignoso



Villafranchese-San Vitale Candia



Ha riposato : Azzurra



Classifica provvisoria: Cerreto 37, Mtg.Seravezzina 37, Mulazzo 35,Azzurra 33, Spartak Apuane 33, Vallizeri 29,Palleronese 26, San Virtale Candia 22, Academy Massa Montignoso 22, Fc.Montignoso 20, Versilia 18,Villafranchese 17, Ranger Solierea 13, Tirrenia Marina 11, Fosdinovo 8.



Prossimo turno: (15/2/2020)



Azzurra- Villafranchese, Cerreto-Tirrenia Marina, Fc.Montignoso-Spartak Apuane, Rangers Soliera-Mtg.Seravezzina, San Vitale Candia-Fosdinovo, Vallizeri-Academy M.M.,Versilia-Mulazzo . Riposa : Palleronese





Fosdinovo: Morotti C., Della Croce, Stelitano, Aquaro, Morotti M., Bugliani, Cantoni, Perlongo, Benacco, Giuliani(73’Castelli), Fusani(67’ Quintavalla) (Baldoni, Donazza, Mammalella,Cantoni, Celeri, Bartoletti) All. Baldoni



Vallizeri: Brunotti, Kadiu, Essahraoui , Zuccarelli, Walid, Filippi, Giannotti,Chakir, Boirghetti, Manganelli, Toninelli(Fiorini, Gueye, Bondi, Peccenini, Castellotti, Ferrari)All. Della Bartolomea



Arbitro : Benedetti di Carrara



Marcatori : 35’ Fusani, 45’ Essahraoui Imad, 84’ Quintavalla





Mtg.Seravezzina : Bertoni, Filiè, Bacci, Fiaschi, Tovani, Bazzichi, Bresciani, Dal Porto, Alzetta, Tarabella, Lucchesi (Cagnoni F., Cagnoni S.,Landi,Marrai Marco, Marrai Michele,Salvatori, Tarabella Alessio, Tarabella Michele) All. Paolini



Versilia : Riccioli, Salvatori, Mattei, Bazzichi, Celi, Giorgi, Moschetti, Mazzei, Bascherini, Dini, Maremmani( Tedeschi, Rossi, Santini,Tonetti) All. Fontana



Arbitro : Formisano di Viareggio



Marcatori : 65’ Tarabella F.





Mulazzo : Ferrari, Belli, Franchini, Bianchi, Vannini(67’ Boggi), Cham, Bergamaschi (70’ Luccini), Uberti, Baldassini, Rossi(78’ Boggi) Castellotti Emanuele(85’ Castellotti Alessandro ( a disp. Del Rio, Ribolla, Tamagna, Bregasi) All. Giovannacci



Palleronese : Rocchi, Bellacci, Leka Robert, Mastrini, Schiavone, Maraffetti, Bondi(70’ Lunini), Gerali, Guza (46’ Diouf), Moisè, Leka Lucian(a disp. Carlotti, Massour, Amendola, Sisti) All.Preti



Arbitro : Cosentini di Carrara



Marcatori : 33’ Rossi, 42’ Uberti(rig.)





Spartak Apuane : De Vita, Galizia, Bernacca, Gianardi,Marino, Ulivi, Marchini, Cervetti, Arnieri, Bertelloni,Bianchi(Del sarto,



Rangers Soliera : Ceci, Argenti ,Rossi, Goeders, Cini, Cosci, Ferrari, Bertolotti, Lorenzani, Mattellini, Mazzoni( Lombardi, Moscatelli, Serafini, Signanini,Van Asselt) All. Bambini/Velazquez



Arbitro : Puvia di Carrara



Marcatori : 10’ Cervetti, 37’ Arnieri, 80’ Sow



Note : 70’ Arnieri si fa respingere calcio di rigore da Ceci



Femminile, il Versilia nulla può col Montalbano



Sconfitta di misura del Versilia Calcio Femminile nella prima giornata di ritorno del campionato di Promozione Toscana



Unione Montalbano Calcio: Latini, Pizzuti (1’ st Cellai), Pippi, Maddaloni (34’ Cervino), Caproni, Meucci, Di Piramo, Dami (c), Diafani (45’ st Del Freo), Genua, Pacini. A disp.: Fisicaro, Boudouma. All.: Domenico Mattioli.

Versilia Calcio P.S.: Terzoni, Badano, Balduini (40’ st Donadio), Belloni, Buselli (c), Vassalle, Fantinato, Blumetti, Fontana, Diamanti, Torre (23’ st Ratta). A disp.: Bernardoni, Perfigli, Benedetti, Zoppi. All.: Stefano Agostini.

Arbitro: Sig. Iglio di Pistoia.

Reti: 35’ pt Dami.

Ammoniti: Mattioli (U), Caproni, Badano, Diamanti (V).

Espulsi: 49’ st Benedetti dalla panchina (V) per proteste.



Sconfitta di misura del Versilia Calcio Femminile nella prima giornata di ritorno del campionato di Promozione Toscana. Gara dai ritmi intensi quella andata in scena sul terreno di Larciano, dove la poca lucidità sotto porta ha condannato il team di Stefano Agostini. Nei primi minuti le ospiti avrebbero un paio d’occasioni per passare, ma al momento decisivo tutto si perde nel nulla. Minuto trentacinque e il Montalbano passa con un tiro da lontano di Dami che batte un incolpevole Terzoni. Versilia che cerca di riorganizzare la manovra, trovando però chiusi tutti gli spazi. Si va negli spogliatoi per la sosta di metà gara. Nella ripresa l’arrembaggio versiliese è frizzante, sebbene si palesino ancora i soliti problemi in fase di finalizzazione. Di contro, la retroguardia regge bene l’impatto con le incursioni del Montalbano. Una bella punizione di Giorgia Badano diretta all’incrocio dei pali viene miracolosamente sventata da Latini al quarantesimo. Ancora una doppia occasione ospite sul finire di gara. Prima, sul proseguo di un’azione da corner, la difesa di casa rinvia sulla riga una conclusione di testa, poi, il tiro di Donadio a botta sicura da dentro l’area - sempre sugli sviluppi da corner - s’infrange sul palo alla sinistra di Latini. Non accade più nulla negli ultimi istanti di gara e dopo quattro di recupero il sig. Iglio decreta la fine delle ostilità.



Prossimo turno di riposo per il Versilia, che tornerà nuovamente in campo domenica 23 (fischio d’inizio alle ore 15), alla “Pruniccia” di Querceta contro il Marzocco Sangiovannese.