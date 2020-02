Terza Categoria, cade ancora il Cerreto

Terza Categoria - Dopo la sconfitta di Coppa il Cerreto rallenta la corsa anche in campionato, i blucerchiati vengono fermati dallo Spartak Apuane mentre le inseguitrici si avvicinano in virtù dei vari successi, la Mtg.Seravezzina, il Mulazzo e Azzurra vincono i loro match rispettivamente contro l’Fc. Montignoso, Rangers Soliera e Fosdinovo.



I riflettori del 6° turno erano puntati sul big-match di Via Casola tra i biancorossi dello Spartak e la capolista Cerreto. L’ha spuntata il team di Paolo Ulivi con il gol vittoria del neo entrato Andrea Bertaccini a metà della ripresa, dopo il pareggio maturato nella prima frazione con il vantaggio apuano di Sow, al termine di una bella triangolazione, e il rigore del pari trasformato dallo specialista Giovanni Conti, decretato per un mani in area. Del successo dello Spartak, che rientra in gioco, ne hanno beneficiato anche le immediate inseguitrici. La Mtg. Seravezzina riaggiunge la vetta vincendo contro l'Fc.Montignoso. Ancora Federico Tarebella a trascinare i gialloneri in testa, prima siglla il vantaggio con il 19° centro stagionale, poi confeziona l’assist per il raddoppio al subentrato Moscardini, solo allo scadere gli ospiti accorciano dagli undici metri con Rocca.



Risponde presente il Mulazzo che vince facile sui cugini Rangers Soliera nel derby del “Calani”, dove i gioielli Gabriele Rossi e Sebastian Baciu, dopo la notte magica di Aulla, regalano la vittoria numero dodici (settima interna) ai propri sostenitori.



Tengono il passo i versiliesi dell’Azzurra, con il dodicesimo sigillo in stagione di Gianluca Ricci espugnano con il minimo scarto il campo del Fosdinovo che ha avuto il merito di aver tenuto vivo il confronto con la quarta forza del girone.



Infine cadono tra le mura amiche i granata di mister Massimo Preti per mano del Versilia che sono riusciti a sfruttare al meglio con Ricci una disattenzione difensiva, al termine di una gara da pochissime emozioni.



Questa sera si concluderà la 21° giornata con due interessanti posticipi: i valligiani di Zeri saranno ospiti dell’Academy Massa Montignoso mentre la Tirrenia Marina riceverà i massesi del San Vitale Candia. Si fermano per il riposo i giallo neri della Villafranchese.



Risultati:



Fosdinovo-Azzurra 0-1

Mtg.Seravezzina-Fc.Montignoso 2-1

Mulazzo-Rangers Soliera 4-0

Palleronese-Versilia 0-1

Spartak Apuane-Cerreto 2-1

Lunedi 24.2.2020 posticipo :

Tirrenia Marina-Vallizeri (“Raffi”, 20,30,Giorgio Malacarni di Carara)

Academy M.M.-San Vitale Candia (“Del Freo, 20,30, Alessio Bragoni di Carrara)

Ha riposato : Villafranchese



Classifica: Cerreto 43, Mtg.Seravezzina 43, Mulazzo 41, Azzurra 39, Spartak Apuane 37, Vallizeri 32, Palleronese 26, Fc. Montignoso 22, San Vitale Candia 23, Academy Massa Montignoso 22, Versilia 21, Villafranchese 17, Rangers Soliera 14, Tirrenia 12, Fosdinovo 9.



Prossimo turno (29/2/2020): Azzurra-Academy M.M., Cerreto-Mtg.Seravezzina, Fc.Montignoso-Mulazzo, Rangers Soliera-Palleronese, San Vitale Candia-Tirrenia Marina, Vallizeri-Spartak Apuane, Villafranchese-Fosdinovo. Riposa : Versilia



Tabellini:



Fosdinovo-Azzurra 0-1

Fosdinovo : Morotti Cristian, Della Croce, Stelitano, Aquaro, Bugliani, Morotti Mattia, Cantoni, Benacci, Mammalella, Quintavalla, Fusani( Celleri, Buratti, Corsini, Donazza, Baldoni, Trabucchi, Nouhass)All. Baldoni M.

Azzurra :Tonarelli, Pardini, Mosti, Biancalani,Quadrelli,Bigini, Navari(60’ Tognocchi),Venturini,Ricci, Lazzini, Coluccini(60’ Mandoli)(a disp. Michetti, Cavalletti, Viacava, Niccoletti)All. Bertelloni E.

Azzurra :

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 78’ Ricci(rig.)



Mtg.Seravezzina-Fc.Montignoso 2-1

Mtg. Seravezzina :Bertoni, Lucchesi,Bacci,Fiaschi, Mattei, Bazzichi,Dal Porto, Pellegrini, Bresciani,Tarabella , Alzetta( Cagnoni F., Cagnoni S.,Balderi, Berti,Filiè, Marrari Marco, Marrai Michele,Moscardini, Marrai Stefano, Salvatori) All. Paolini

Fc.Montignoso : Di Maria, Bellè, Menchini, Giorgini,Ricci, Antonioli, Tenerini, Poggi, Rocca, Manfredi, Rustighi(Mazzanti, Aldovardi,Tognocchi, Mori M., Filigheddu, Bestazzoini)All. Mori E.

Arbitro : Ricci di Carrara

Marcatori : 59’ Tarabella,72’ Moscardini,90’ Rocca (rig.)



Mulazzo-Rangers Soliera 4-0

Mulazzo :Ferrari, Belli, Vannini(62’ Boggi), Franchini, Bianchi, Castellotti, Bergamaschi(46’ Luppi),Cham(46’ Tamagna), Baldassini(79’ Del Rio), Baciu, Rossi(62’ Luccini) ( a disp. Uberti) All. Giovannacci

Soliera : Fornesi, Argenti m..(77’ Argenti D.), Serafini, Rossi, Mandorlini, Bertolotti(51’ Van Asselt), Moscatelli, Cosci, Lorenzoni(51’ Ferrari), Mazzoni(68’ Lombardi), Mattellini(51’ Signanini)(a disp. Ceci) All. Bambini

Arbitro : Bianchi di Carrara

Marcatori : 5’ Baldassini, 11’ Baciu(rog.),59’ Rossi, 88’ Baciu)



Palleronese-Versilia 0-1

Palleronese : Rocchi, Bellacci, Leka R.,Mastrini,Sisti, Maraffetti, LekaL.(74’Lunini) ,Bondi, Guza(68’ Diouf),Moisè, Oligeri(a disp.Massour, Amendola , Gerali, Khdim, Carlotti) All. Preti

Versilia : Riccioli, Salvatori,Della Bona,Mattei,RossiM.(16 Bazzichi), Giorgi, Guidotti,Tedeschi, Ricci(80’ Rossi D.), Dini, Bascherini(70’ Altemura)( a disp. Maremmani). All. Maganzi

Arbitro : Benedetti di Carrara

Marcatori : 51’ Ricci , Note 91’ Espulso Lunini(P)



Spartak Apuane-Cerreto 2-1

Spartak Apuane: De Vita,Galizia,Bianchi,Canciello, Alibani,Marino,Ulivi T.(87’ Cervetti) ,Gianardi(75’ Youness), Baldini, Sow(77’ Santini), Baldoni(55’ Bertaccini), Nicoletti(Lenzi, Turba, Tassinari,Marchini) All. Ulivi P.

Cerreto : Farina,Pellegrini, Lenzetti(75’ Raffaelli, 78’ Gassani), Gabrielli, Spallanzani (55’ Albano),Bertucelli( 62’Grossi), Manfredi, Della Pina(74’ Baldini), Balloni, Conti, Rubino (a disp. Rebellino, Baldi, Baldini)

Arbitro : Cecchini di Carrara

Marcatori :38’ Sow, 42’ Conti (rig.), 63’ Bertaccini

Note : Espulsi Gabrielli(C ), Youness (Spk)entrambi per doppi gialli