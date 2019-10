Terza Categoria, atteso il derby Villafranchese-Vallizeri

Terza Categoria - Il terzo turno dell’avvincente campionato di Terza Categoria si apre con l’interessante strapaesana (ore 20.15) tra i gialloneri di Villafranca e la rivelazione Vallizeri (foto), una sorta di replay della recente sfida di coppa provinciale, terminata con il rocambolesco tre a tre che ha sancito l’eliminazione dei valligiani. Il Vallizeri di mister Fabiano Centofanti guida il girone in compagnia dei blucerchiati del Cerreto, mentre la nuova Villafranchese è ferma ad un punto in virtù del pareggio interno contro il Montignoso. Una specie di “rivincita” per Alessandro Giannotti e compagni, intenzionati a mantenere la vetta anche dopo l’atteso derby. Per le “vespe” una occasione per conquistare i primi tre punti della stagione.

Sempre questa sera al "Del Freo" di Montignoso l'altro derby tra l'Academy e il Montignoso FC.



Domani pomeriggi gli altri impegni: i capo classifica del Cerreto cercheranno di mantenere la guida del girone in quel di Fosdinovo. Le due rivelazioni di questo inizio di stagione Montagna Seravezina e Tirrenia Marina hanno due confronti interni, rispettivamente con Palleronese e Rangers Soliera. Il calendario termina con le gare Spartak Apuane-Versilia e tra i versiliesi dell’Azzurra e il San Vitale Candia entrambe alla ricerca dei primi punti della stagione.



Venerdi 11 ottobre 2019



Villafranchese-Vallizeri (“Bottero”, ore 20,45,Roberto Cosentini di Carrara)

Academy M.Montignoso-Fc. Montignoso 201 9(“Del Freo” ore 21,°°,Albino Berti di Carrara)



Sabato 12 ottobre 2019



Azzurra-San Vitale Candia (“Aliboni”, ore 18,30, Marco Cagnoli di Viareggio)

Fosdinovo-Cerreto (“Comunale, ore 15,30, Alessio Bragoni di Crarrara)

Mtg. Seravezzina-Pelleronese (Minazzana, ore 15,30, Matteo Lorenzi di Viareggio)

Spartak Apuane-Versilia (Via Casola, ore 16,30, Giorgio Puccinelli di Crarrara)

Tirrenia Marina-Rangers Soliera (Via Casola, ore 14,30, Giorgio Malacarni di Carrara)