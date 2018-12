Terza Categoria, attesa per il big match

Domani pomeriggio (ore 15) di fronte San Vitale e Cinquale

Terza Categoria - Tutto pronto in Terza categoria per il derby d'alta classifica. Domani pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 15) sul rettangolo di gioco di Remola si affronteranno San Vitale e Cinquale. Entrambe le formazioni massesi occupano il secondo posto con quindici punti al loro attivo. Il Cinquale nel recupero infrasettimanale ha fermato la corsa della capolista Sporting Forte dei Marmi imponendole un pareggio per 2-2 al termine di novanta minuti emozionanti e pieni di colpi di scena. Da parte sua il San Vitale è reduce da una striscia di tre successi consecutivi che gli hanno permesso di effettuare un gran salto in avanti in classifica generale. Nell'ultima gara disputata nello scorso turno è arrivata una vittoria per uno a zero sul terreno di gioco del Barbarasco. Di fronte due grandi bomber con trascorsi in categorie superiori. Per i padroni di casa Leonardo Giulianelli attualmente a quota sette realizzazioni, dall'altra Andrea Rocca, fino a questo momento a segno per quattro volte.