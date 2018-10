Terza Categoria, attenti al San Vitale Candia

All’ombra dei colli apuani la squadra di mister Bennati è assai competitiva. Preso anche l'attaccante Giulianelli

Terza Categoria - Una nuova squadra si inserisce in maniera prorompente tra le favorite alla vittoria del campionato di Terza Categoria, il San Vitale Candia del presidente Lilio Lorieri. Una società storica che non ha mai avuto interesse al salto di categoria ma che quest’anno sembrerebbe aver decisamente cambiato gli obiettivi stagionali.



Il direttore sportivo Michele Goracci ha costruito per mister Luca Bennati una rosa di tutto rispetto con acquisti di categoria superiore che vanno ad integrare la formazione dello scorso anno, già farcita di validi elementi. Per citare alcuni nuovi arrivi il centrocampista ex Ricortola e Poveromo Giovanni Conti, il difensore ex Aullese e Romagnano Andrea Fazzi, gli attaccanti Fabio Aliboni e Niccolò Rustighi e da ultimo niente meno che il fantasista ex Tirrenia, Don Bosco Fossone e San Marco Avenza Leonardo Giulianelli (foto).



Questi vanno a completare una rosa formata da elementi del calibro di Nicolò Bongiorni, Jonathan “buldozzer” Della Pina, Manuele Galeotti, Alberto Romano, Fabio Baldini, Pietro Finelli, Denny di Benedetti, Luca Contadini, Antonio Sarno, Francesco Berti, Damiano, Francesco Jovinella, De Melo e i giovani Ciberti, Pettinati, Novani e Donadel.



Di seguito le parole di Leonardo Giulianelli: “Sono sceso di categoria per motivi di lavoro ma qui ho trovato tanti amici ed ex compagni di squadra in un bellissimo gruppo che mi ha accolto a braccia aperte. Cercherò di fare del mio meglio e di mettere la mia esperienza al sevizio del mister e dei compagni. L’obiettivo è fare bene, vincere è sempre difficile, in tutte le categorie. Noi cerchiamo di vincere tutte le partire che giochiamo, poi a fine stagione tireremo le somme”.