Terza Categoria, anticipo derby Cinquale-Unione Montignoso

Allo Spartak il compito di fermare la capolista. Molti testacoda nell’odierno turno

Terza Categoria - Entra nella fase cruciale il girone di Terza Categoria. Nelle zone che contano, solo il San Vitale Candia, seconda forza del torneo, ha ancora qualche speranza di aggancio sulla capolista (a + 10) e tiene a sei lunghezze sulle immediate inseguitrici Attuoni e Barbarasco. Per un eventuale posto nei play off sono in corsa ben cinque squadre, racchiuse in quattro punti, come lo Spartak, Azzurra, Cinquale, Montagna Seravezzina e Palleronese. Per quanto riguarda la capolista, che prosegue indisturbato il suo campionato, c’è da segnalare che i versiliesi di mister Picchi in settimana si sono guadagnati l’ennesima finale di categoria piegando (3-2) i cugini del Viareggio 86. Sabato i primi della classe sono attesi al “Raffi” contro i biancorossi dello Spartak, attualmente la formazione di mister Paolo Ulivi non sta attraversando un buon momento, infatti è reduce dall’inatteso stop esterno di Fosdinovo subito allo scadere.



Nel consueto anticipo del venerdi sera il Cinquale è impegnato nel “derby” contro l’Unione Montignoso. I massesi affidati alla coppia capitan Poli e Lorenzetti, in piena corsa per un posto nella griglia dei play off, sono chiamati a riscattare le recenti prestazioni, la vittoria è assente da parecchio tempo. Stesse finalità sono gli obiettivi di diversi match a calendario come il San Vitale Candia (foto), opposto ai collinari della Seravezzina, la delicata trasferta dell’Attuoni in casa della Palleronese, l’insidiosa esterna del risorto Fosdinovo in casa dell’Azzurra. Test a rischio per l’Academy Massa Montignoso di mister Riccardo Montaresi in quel di Zeri contro i valligiani di Fabiano Centofant. Infine gara da seguire quella del Barbarasco ospite dell’incostante Real Marina di Massa.



Programma gare, arbitro 6° giornata



Anticipo venerdi 22/2/2019: Cinquale-Un. Montignoso (Via Casola, 20,30, Giorgiuo Puccinelli di Carrara)



Sabato 23/02/2019:



Azzurra-Fosdinovo (“M.Aliboni”, 14,30, Daniele Verona di Viareggio)

Palleronese-Attuoni (“Lombardi”,15,°°, Simone Lorenzini di Carrara)

Real Marina di Massa-Barbarasco (Via casola,15,°°, Giacomo Sergiampietri di Carrara)

San Vitale Candia-Mont. Seravezzina (“Remola”,14,30, Albino Berti di Carrara)

Spartak Apuane-Sp. Forte dei Marmi (“Raffi”, Alessio Fatticcioni di Carrara)

Vallizeri-Academy M. Montignoso (“Tolaro, 15.00, Sebastiano Bombarda di Carrara)