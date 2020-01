Terza Categoria, alla Villafranchese il posticipo

Terza Categoria - La prima giornata di ritorno si è chiusa con il posticipo al “Del Freo” di Montignoso tra i locali e i lunigianesi della Villafranchese, vincono gli ospiti di mister Fabio Bellotti in virtù dell’ottimo approccio alla sfida. La gara dopo un breve fraseggio si sblocca con il vantaggio ospite di Trevisan che finalizza nel migliore dei modi un lancio di Giubbani. Ad inizio ripresa i padroni di casa pervengono al pareggio con Rocca sugli sviluppi di un passaggio laterale Giacopinelli-Cervara. Passano pochi minuti i gialloneri si riportano nuovamente in vantaggio con Caroli: gran tiro dal vertice dell’area, palo, l’ex Pontremolese è lesto a ribattere in rete. Nel finale il forcing di Silipo & compagni non riesce a rimediare lo svantaggio, il match termina con la settima sconfitta stagionale dei Montignosini.





Da segnalare per i lunigianesi le ottime prove individuali del tutto polmoni Giubbani, Trevisan e del subentrato Chelotti.





Fc.Montignoso-Villafranchese 1-2



Fc.Montignoso : Di Maria, Vagli, Menchini, Ricci, Fialdini, Manfredi, Toncelli, Baldini, Rocca, Silipo, Rustighi (Bellè, Aldovardi, Filigheddu, Tognocchi, Bestazzoni, Vita, Tenerrini, Marchi)All. Mori Michael



Villafranchese : Madonna,Giansoldati, Cervara, Giubbani, Mandaliti Vincenzo. Giacopinelli (Mandaliti Mattia.), Trevisan, Caroli, Bregasi(Chelotti),Zoppi, Polloni (Pucci, Gabrielli, Bartolini, Scudellari) All. Bellotti



Arbitro : Cavallini di Carrara



Marcatori : 25’ Trevisan, 50’ Rocca, 58’ Caroli,





Nuova classifica: Mtg.Seravezzina 33, Cerreto 31, Mulazzo 31, Spartak Apuane 30, Azzurra 27, Vallizeri 26, San Vitale Candia 22, Palleronese 20,Academy Massa Montignoso 19, Villafranchese 17, Versilia 15, Fc.Montignoso 14, Rangers Soliera 13, Tirrenia Marina 8, Fosdinovo 5.





Prossimo turno sabato 25/1/20202: Azzurra-Vallizeri, Fosdinovo-Fc.Montignoso, Academy M.M.-Rangers Soliera, Mtg. Seravezzina-Mulazzo,Spartak Apuane-Palleronese,Tirrenia Marina-Versilia,Villafranchese-Cerreto. Riposa : San Vitale Candia