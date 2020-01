Terza Categoria, alla `Renella` si gioca Cerreto-Azzurra

Terza Categoria - Il campionato di terza categoria inizia la seconda parte della stagione. A tenere banco in questa srttimana sono stati i provvedimenti comminati dal giudice sportivo in merito alla gara tra la Mtg. Seravezzina e lo Spartak, terminata in parità ma assai movimentata durante lo svolgimento. In conclusione ben 20 giornate di squalifica in totale per i sei calciatori coinvolti nel parapiglia generale, la più colpita è la rosa di Paolo Ulivi in piena corsa per il campionato chevede appiedato Piero Baldini con 5 gg., seguito con 4 gg. da Lorenzo Baldoini, il portiere De Vita e l’attaccante Dia Talla, entrambi con 3 gg. Per i collinari di mister Paolini tre giornate a testa a Giacomo Berti e Giuseppe Lucchesi.



Per fortuna il calcio giocato riprende con la prima di ritorno dove si affrontano le quattro compagini dietro la capolista Mtg.Seravezzina che osserverà il suo turno di riposo. Il piatto forte è alla “Renella” dove i blucerchiati del Cerreto ospitano i versiliesi dell’Azzurra di mister Emiliano Bertelloni, forti di quattro vittorie consecutive e determinati a proseguire la scalata al vertice. Il club del fattivo presidente Andrea Del Freo, a quattro lunghezze dalla vetta, è deciso a dare continuità e la sfida con l’Azzurra potrebbe essere una chiave di volta per il proseguo.



L’altro big-match è in programma al “Calani” di Groppoli tra i rossoblu di Fabio Giovannacci (Mulazzo) opposti ai biancorossi dello Spartak, anche in questo contesto è garantito lo spettacolo visto il bel gioco dimostrato fino ad oggi dalle due compagini, divise da soli due punti.



L’odierno turno viene completato dagli impegni casalinghi delle tre lunigianesi Palleronese, Rangers Soliera e Vallizeri, i granata di massimo Preti ricevono la visita della Tirrenia Marina con l’obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva. I Rangers di Soliera del duo Bambini/Velazquez, impegnati nel derby contro il Fosdinovo, sono alla ricerca dei tre punti che non si vedono dalla lontana 8° giornata, circa due mesi fa. Infine il Vallizeri di mister Matteo Della Bartolomea che, dopo aver ricaricato le pile con il turno di riposo, cercherà punti tra le porprie mura contro i massesi del San Vitale.



Chiudono il programma gare la trasferta dell’Academy Massa Montignoso in casa del Versilia e il posticipo di lunedi tra l’Fc. Montignoso e la Villafranchese.



Programma gare, arbitro di sabato 18/1/2020:



Cerreto-Azzurra (“Del Freo”, Matteo Particelli di Carrara)

Mulazzo-Spartak Apuane (“Calani”, 14,30, Daniele Cavallini di Carrara)

Palleronese-Tirrenia Marina (“Lombardi”, 15°°, Umberto Benedetti di Carrara)

Rangers Soliera-Fosdinovo (“Gassano”, 14,30, Daniele Panighini di Carrara)

Vallizeri-San Vitale Candia (“Tolaro”, 14,30, Giorgio Malacarni di Carrara)

Versilia-Acedemy M.M. (“Pruniccia”,14,30, Mirco Ricci di Viareggio)



Lunedi 20/1/2020 posticipo:



Fc.Montignoso-Villafranchese (“Del Freo”, 20,30,)



Riposa: Mtg.Seravezzina



Nella foto: i due mister Bertelloni che oggi si incontreranno per il match Cerreto-Azzurra