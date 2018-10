Terza Categoria, all’Attuoni il posticipo con il Massa Montignoso

La formazione di mister Augusto Secchiari di raggiunge in vetta la coppia Azzurra-Sporting Forte dei Marmi

Terza Categoria - Gli avenzini si aggiudicano il primo posticipo del campionato di Terza Categoria contro l’Academy Massa Montignoso con il classico risultato all’inglese. I tre punti incamerati in trasferta permettono alla formazione di mister Augusto Secchiari di raggiungere in vetta la coppia Azzurra-Sporting Forte dei Marmi, entrambe vittoriose nella giornata regolare di sabato.



Il confronto sotto le luci di Via Casola doveva essere per i locali il riscatto dopo il pesante passivo subito in casa dello Sporting Forte dei Marmi, mentre per gli ospiti, privi di diverse pedine, si sperava in una conferma, in virtù del buon inizio di stagione. Il match disputato con un buon ritmo iniziava con la prima occasione per la compagine di Avenza con capitan Ceccarelli che vedeva murato il suo tiro da distanza ravvicinata. I bianconeri di mister Riccardo Montaresi, assorbita la supremazia territoriale degli avversari, uscivano gradatamente dal guscio replicando alle offensive degli avenzini e impostando diverse azioni senza però incidere.



La ripresa vedeva Giacomo Musetti & soci alla costante ricerca di uno sbocco per passare in vantaggio, situazione che si verifica dopo una decina di minuti: sugli sviluppi di un corner Da Pozzo, in mezzo al traffico, dal limite fulminava Ambrosini per l’uno a zero. I locali non si disunivano e con il passare dei minuti, dopo aver inserito diverse forze fresche, cercavano invano di pervenire al pareggio, offrendo agli avversari in più occasioni il fianco per le classiche azioni di contropiede.



Il finale la gara regalava ancora emozioni: prima il neo entrato Diouf sprecava clamorosamente sotto porta un perfetto assist di De Santis; subito raddoppio per gli ospiti con l’esterno Menconi che su azione personale non falliva il gol con un tiro in diagonale.



Academy M.Montignoso-Attuoni Avenza 0-2



Academy M.M. : Ambriosini, Mostii, Bertozzi, Coppa, Pitanti (55’ Peselli), Sagramoni, Borghini (75’ Diouf), Bertonelli (83’ Jallow), Chicca (57’ Guadagnucci), Luzzoli, De Santis (a disp. Imelli, Della Pina, Grande, Orlacchio, Fatty) All. Montaresi

Attuoni Avenza: Cattaneo, Bernacca (82’ Gentile), Giuliani, Pappagallo, Pierami, Secchiari M., Borghetti, Musetti, Ceccarelli (78’ Ussi), Da Pozzo, Menconi L. (a disp.Ambrosi, Menconi M., Primavera, Ghirlanda) All. Secchiari A..

Arbitro: Laganà di Carrara

Marcatori: 56’ Da Pozzo, 90+1’ Menconi L.



Nuova classifica: Attuoni Avenza 6, Azzurra 6, Sp.Forte dei Marmi 6, Barbarasco 4, Spartak Apuane 4, M.Seravezzina 4, Real Marina di Massa 3, San Vitale Candia 3, Cinquale 1, Unione Montignoso 1, Fosdinovo 1, Palleronese, Academy Massa Montignoso e Vallizeri 0.



Prossimo turno : 3° giornata (27/10/2018)



Cinquale-Fosdinovo, Palleronese-Montagna Seravezzina, San Vitale Candia-Azzurra, Spartak Apuane-Barbarasco, Sporting Forte dei Marmi-Attuoni Avenza, Vallizeri-Realo Marina di Massa, Unione Montignoso-Academy Massa Montignoso