Terza Categoria, all’Academy Massa Montignoso il posticipo

Contro l’Azzurra nel finale è decisivo ancora Mattia Antompaoli

Terza Categoria - MASSA- Il decimo turno del campionato di Terza Categoria ha visto laurearsi campioni i versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi. Per le restanti quattro giornate il torneo è improntato sui piazzamenti per i play off, passaggio secondario per poter entrare nelle classifiche estive di merito. Dopo il San Vitale, Attuoni e Barbarsco, inseguitrici da mesi per ambire agli spareggi, è all’interno del gruppo play off anche l’Azzurra di mister Gianluca Giorgini. I versiliesi però nel posticipo di lunedi sono usciti sconfitti dal campo dell’Academy Massa Montignoso.



Il club ospite si portava in vantaggio con Bresciani nelle prime battute, a metà ripresa Gaina rimetteva in parità il confronto di Via Casola, nei minuti finali il solito Antompaoli con un guizzo regalava la vittoria e tre punti ai compagni. Punti che permettono al team di mister Riccardo Montaresi di avvicinarsi ulteriormente allo Spartak Apuane e agli stessi versiliesi.



Academy M.M.-Azzurra 2-1



Academi M.M. : Imelli, Orlacchio, Lorenzetti, Coppa, Sagramoni, Mosti. Borghini, Peselli, Memngaroni, Antompaoli (Tognocchi, Gaina, Pitanti, Della Pina, Bertozzi, Guadagnuccii) All. Montaresi



Azzurra: Michetti, Polloni, Biancalani, Quadrelli, Pardini, Bigini, Chioni, Bresciani Luciano, Coluccini, Alberti, Bresciani Michele (Gazzoli, Bellè, Mandoli) All. Giorgini



Arbitro: Fatticcioni di Carrara



Marcatori: 18’ Bresciani, 61’ Gaina,, 85’ Antompaoli .



Nuova classifica: Sporting Forte dei Marmi 60, San Vitale Candia 47, Attuoni Avenza 39, Barbarasco 39, Azzurra 35, Spartak Apuane 34, Academy Massa Montignoso 33, Palleronese 28, Montagna Seravezzina 28, Cinquale 26, Fosdinovo 20, Real Marina di Massa 18, Vallizeri 17, Unione Montignoso 5.



Prossimo turno (sabato 23/3/2019): Barbarasco-Academy M.M., Mont.Seravezzina -Attuoni, Vallizeri- Cinquale, San Virtale Candia-Fosdinovo, Palleronese-Saprtak Apuane, Real Marina di Massa-Sporting Forte dei Marmi, Azzurra- Unione Montignoso: