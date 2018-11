Terza Categoria, all’Academy Massa Montignoso il posticipo

Si conclude il sesto turno

Terza Categoria - Si conclude il sesto turno dell’avvincente campionato di terza categoria con la seconda vittoria stagionale dei bianconeri dell’Academy Montignoso nel freddo posticipo di Marina di Massa. La formazione di mister Riccardo Montaresi, in rimonta, si aggiudica il delicato confronto con una buona e accorta prova sui valligiani del Vallizeri. Nelle prime battute del match vantaggio ospite con il bomber di casa Alessandro Giannotti, risponde poco dopo l’ex Atletico Carrara, Luzzoli su calcio di rigore. Al tramonto del primo tempo i locali ribaltano il risultato con Pitanti, portando i compagni al riposo con il prezioso punteggio.



Nella ripresa quasi alla mezzora Andrea Pitanti triplica per i montignosini, anche in questo contesto i lunigianesi accorciano le distanze quasi subito con il centravanti Gjoxhai. Con l’odierno successo il club di Montignoso scavalca proprio il Vallizeri, la Montagna Seravezzina e lo Spartak Apuane, piazzandosi al sesto posto solitario.



Academy M. Montignoso-Vallizeri 3-2



Academy M.Montignoso: Ambrosini, Della Pina, Guadagnucci, Coppa (65’Mosti), Sagramoni, Bertonelli, De Santis, Peselli Andrea, Borghini, Luzzoli, Pitanti (Imelli, Orlacchio, Grande, Diouf, Gaina, Jallow, Peselli Luca, Fatty) All. Montaresi

Vallizeri: Brunotti, Kadiu, Stilo, Lastrucci, Conti Nicolò, Pucci, Giannotti, Ricci, Gjoxhaj, Giacopinelli, Ferrari A.(73’ Tonelli) (Bertoni Matteo,Ghio, Ferrari Leonardo, Conti A.,Khdim, Bertoni Albano) All. Centofanti

Arbitro : Smecca di Carrara

Marcatori : 14’ Giannotti, 18’ Luzzoli(rig.), 43’ Pitanti, 26’st.Pesellei Andrea, 29’st. Gjoxhai



Nuova classifica: Sporting Forte dei Marmi 18, Attuoni Avenza 12, Cinquale 11, Barbarasco 10, Real Marina di Massa 9, San Vitale Candia 9, Azzurra 9, Academy Massa Montignoso 8, Vallizeri 7, Montagna Seravezzina 7, Spartak Apuane 6, Fosdinovo 5, Palleronese 4, Unione Montignoso 2.



Prossimo turno 24/11/2018: Azzurra-Barbarasco, Cinquale-Sporting Forte dei Marmi (Anticipo venerdi 23 nov.), Palleronese-Academy Massa Montignoso, Real Marina di Massa-Montagna seravezzina, San Vitale Candia-Unione Montignoso, Spartak Apuane-Attuoni Avenza, Vallizeri-Fosdinovo