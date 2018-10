Terza Categoria, al via la seconda giornata

Real Marina di Massa-Spartak Apuane è il match-clou. Coppa provinciale, ecco gli accoppiamenti per le semifinali

Terza Categoria - Si prospetta un turno ricco di match di buon livello, le quattro squadre che hanno vinto all’esordio della nuova stagione sono subito chiamate e rispondere presente e cercare di confermare tutto quello che di positivo è stato fatto.



La Polisportiva Attuoni, dopo il convincente successo sul San Vitale Candia, disputa il primo posticipo del girone in casa dell’Academy Massa Montignoso di mister Nello Mariotti.



Impegno interno per il Real Marina di Massa che sul rettangolo di Via Casola (attualmente costante dimora di più squadre) attende lo Spartak Apuane (foto) di mister Paolino Ulivi, confronto senza dubbio di “cartello” tra i rinnovati organici dopo le attive operazioni di mercato estive. I locali di mister Andrea Vinazzani, dopo la sonante vittoria in Lunigiana, sono a caccia dei tre punti che permetterebbero di consolidare il primato. Gli ospiti, dopo aver guadagnato con merito il passaggio del turno in coppa provinciale, vogliono disputare un campionato da protagonista, per questo nel rettangolo di Marina di Massa assisteremo senza dubbio un ottimo match.



La “corazzata” Sporting Forte Dei Marmi sale al “Don Rodrigo”per sfidare il nuovo Fosdinovo targato Matteo Baldoni. L’azzurra di mister Gian Luca Giorgini dopo il blitz a Zeri riceve nel proprio sintetico i luniginesi della Palleronese, reduci dal pesante scivolone interno contro i massesi del Real.



Il calendario della seconda giornata si conclude con la trasferta dell’Unione Montignoso all’”Allende” di Barbarasco, entrambi i club hanno iniziato il torneo con due nulla di fatto: i granata di mister Dario Giorgi dopo aver buttato al vento la vittoria nei minuti finali in casa del Cinquale sono intenzionati a conquistare l’intera posta, Unione permettendo.



Infine piena di insidie si presenta la trasferta del new entry Cinquale sul campo dell’ostica Montagna Seravezzina.



Per quanto riguarda il proseguo della Coppa Provinciale “IX Memorial Marco Orlandi “, la delegazione provinciale ha diffuso il tabellone con gli accoppiamenti delle semifinali (gare di andata e ritorno): Barbarasco-Attuoni Avenza e Spartak Apuane-Real Marina di Massa, con data e orari da destinarsi.



Programma gare, arbitro di sabato 20/10/2018



Azzurra-Palleronese (“Aliboni”, ore 15,30, Daniele Verona di Viareggio)

Barbarasco-Un. Montignoso (“Allende”, ore15,30, Roberto Cosentini di Carrara)

Fosdinovo-Sp.Forte dei Marmi (“Comunale, ore15,30, Simone Lorenzini di Carrara)

M. Seravezzina-Cinquale (“Minazzana, ore15,30, Luca Lossi di Viareggio)

Real M. Massa-Spartak Ap. (“Via Casola”, ore 15,°°, Francesco Laganà di Carrara)

San Vitale C.-Vallizeri (“Remola”, ore 16,°°, Giorgio Pucciarelli di Carrara)

Lunedi 22/102018 (posticipo)

Academy M.Montignoso-Attuoni (“Via Casola, ore 20,30)