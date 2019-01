Terza Categoria, al via la 2° di ritorno

Anticipo del Cinquale contro la Seravezzina, duello a distanza tra l’Attuoni e Spartak Apuane

Terza Categoria - Entra nel vivo il campionato di Terza Categoria dove si gioca per il secondo posto, in quanto la capo classifica Sporting Forte dei Marmi ha fatto il vuoto, sempre in testa dall’inizio guida il girone con otto punti di vantaggio sul San Vitale Candia, al momento l’unica antagonista dei versiliesi. La lotta per tre posti nel girone play off è allargata almeno a otto squadre. La seconda giornata inizia come è di consueto con l’anticipo tra il Cinquale e la Montagna Seravezzina: la formazione di capitan Luca Poli è intenzionata a riprendere la scalata al vertice, i massesi quinti in classifica sono decisi a riscattare le recenti prestazioni, un punto nei due difficili test contro l’Azzurra e quello di Barbarasco, non bastano per tenere il passo delle squadre di vertice.



I riflettori puntati invece sono anche sulle sfide dell’Attuoni e del San Vitale Candia che entrambe sono in piena lotta per la seconda piazza. Gli avenzini di Augusto Secchiari affronteranno l’Academy Massa Montignoso per una gara improntata a riscattare lo scivolone di Remola; il San Vitale Candia, in virtù dei recenti risultati, è più che mai lanciata all’inseguimento della “lepre” Forte dei Marmi, sale in alta Lunigiana per cercare di uscire indenne dal “Tolaro” e mantenere il prezioso secondo posto contro il Vallizeri.



Altro big-match è di scena al lombardi di Pallerone, interessante sfida in ottica play-off tra i granata di mister Massimo Preti e l’Azzurra, i locali stanno attraversando un buon momento, lo dimostrano i risultati ottenuti sul campo negli ultimi quattro turni (10 punti in quattro gare), affronteranno i versiliesi di mister Giancarlo Giorgini, reduci dal pareggio interno contro il Vallizeri.



Conclude il calendario della seconda giornata i confronti tra Lo Spartak Apuane e il Real Marina di Massa (foto), praticamente un replay della semifinale di coppa provinciale che aveva sorriso dopo i calci di rigore agli ospiti di mister Giancarlo Guazzelli. Anche in questo contesto le due compagini arrivano al match del “Raffi” con ottime referenze, i locali di mister Paolino Ulivi vorranno riscattare l’eliminazione dalla finale e proseguire l’inseguimento per un posto sicuro nei play off.

Chiude la sfida interna dell’Unione Montignoso, fanalino del girone, contro il Fosdinovo di mister Matteo Baldoni che precede il club di Nello Mariotti di cinque punti.



Programma gare e arbitri:



Venerdi 25/1/2019: Cinquale-Mont.Seravezzina (Via Casola,20,30, Alessio Fatticcioni di Carrara)



Sabato 26/1/2019



Attuoni-Academy M. Montignoso (“P.Deste”, 18,30, Alessio Patanè di Carrara)

Palleronese-Azzurra (“Lombardi”,14,30, Roberto Cosentini di Carrara)

Un. Montignoso-Barbarasco (“Ronchi”,14,30, Fabio Marchi di Carrara)

Sp.Forte dei Marmi-Fosdinovo (“D.Aliboni”,14,30, Daniele Verona di Viareggio)

Spartak Apuane-Real M. Massa (“Raffi”,18,°°, Diletta Pisi di Carrara)

Vallizeri-San Vitale Candia (“Coloretta”, 14,30,Vincenzo Smecca di Carrara)