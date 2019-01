Terza Categoria, al via il girone di ritorno

La capolista Forte dei Marmi in casa dell’Academy Massa Montignoso, San Vitale-Attuoni sfida per il secondo posto

Terza Categoria - Nella prima del girone di ritorno, i riflettori sono puntati nella gara che inaugura il girone tra l’Academy Massa Montignoso e la leader del girone Sporting Forte dei Marmi, nel consueto anticipo del campionato. Nella giornata regolare di sabato pomeriggio spicca il confronto in programma a “Remola” tra i locali di mister Luca Bennati e gli avenzini dell’Attuoni. Ad inizio stagione le due compagini erano indicate come protagoniste del girone e lo stanno dimostrando, specialmente i massesi che guidano da parecchie giornate l’inseguimento al vertice. Per gli ospiti dell’esperto allenatore Augusto Secchiari il percorso nel girone di andata è stato falcidiato da molte assenze.



Sul rettangolo di Via Casola si incontrano altre due squadre che godono di buona salute, il Real Marina di Massa di mister Giancarlo Guazzelli e i lunigianesi della Palleronese. I locali dopo aver raggiunto la finale di coppa di categoria, hanno interrotto il lungo periodo negativo con il convincente successo nel derby sull’Unione Montignoso, doverosa iniezione di fiducia per il proseguo della stagione, soprattutto dopo l’innesto dell’intramontabile bomber Giorgio Panesi che ora forma la temibile coppia offensiva con il compagno di reparto Kumanaku.



Altro interessante match è quello tra Barbarasco e la rivelazione Cinquale, le due formazioni sono reduci da due sconfitte entrambe cercheranno un riscatto per continuare a nutrire l’obiettivo della stagione, entrare a far parte del girone play off. Concludono il programma odierno le sfide tra Fosdinovo e l’Unione Montignoso e i delicati test del Vallizeri di mister Fabiano Centofanti in casa dell’‘Azzurra e quello dello Spartak Apuane ospite dei collinari della Montagna Seravezzina.



Programma gare e arbitro



Anticipo venerdi 18/1/2019 : Academy M.Montignoso-Sport. Forte dei Marmi (Via Casola, 20,30, Albino Berti di Carrara)



Sabato 19/1/2019



Azzurra-Vallizeri (D.Aliboni, 14,30, Michele Marsili di Viareggio)

Barbarasco-Cinquale (“Allende” 15,°°, Andrea Pio Lombardo di Carrara)

Fosdinovo-Un.Montignoso (Comunale, 15,°°, Matteo Particelli di Carrara)

Mont.Seravezzina-Spartak Apuane (A.Tognocchi,15,°°, Luca Lossi di Viareggio)

Real Marina di Massa-Palleronese (Via Casola, 15,°°, Alessandro Patanè di Carrara)

San Vitale Candia-Attuoni avenza (“Remola”, 14,30, Giacomo Sergiampietri di Carrara)