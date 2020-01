Terza Categoria, al Vallizeri il secondo recupero

Terza Categoria - Pontremoli- Dopo la larga vittoria della Palleronese sui cugini della Villafranchese nel recupero pomeridiano, i valligiani di mister Matteo Della Bartolomea rimandano battuti i Rangers Soliera dopo un derby combattuto. Il successo nella inedita strapaesana proietta i valligiani al terzo posto in compagnia del Cerreto in piena zona play off.



Nelle prime battute sblocca il risultato il solito Alessandro Giannotti con una perla, seguita da altre due occasioni del cannoniere a tu per tu con Fornesi. Gli ospiti rispondevano con una traversa di Signanini, tiro da fuori, preludio del gol che arrivava in chiusura del primo tempo con una girata in area. Prima del riposo doppia parata del portiere ospite su Walid.



Nel secondo tempo i valligiani si riportano in vantaggio ancora con Giannotti, con un’infilata delle sue castiga Fornesi sul palo più lontano. A chiudere la contesa un gran tiro da fuori area al volo di Manganelli chiude al minuto 83. Da segnalare prima del triplice fischio altre due grossissime occasioni del bomber valligiano.



Vallizeri-Rangers Soliera 3-1



Vallizeri: Brunotti, Kadiu, Essahraoui Jamal, Zuccarelli, Walid, Filippi, Giannotti, Chakir(85’ Ferrari), Borghetti(89’ Castelletti), Manganelli, Toninelli( Della Bartolomea, Fiorini, Gueye, Bondi, )All. Della Bartolomea M.



Rangers Soliera: Fornesi, Elisei,Maraglia,Goeders(Contarino), Mandorlini(Argenti D.), Bertolotti, Van Hasselt(Argenti M.), Cosci(Lombardi), Mazzoni, Mattellini (Ferrari) ,Signanini( a disp. Ceci, Cini, Serafini)All. Bambini/Velazquez



Arbitro : Cosentini di Carrara



Marcatori : 12’ Giannotti, 41’ Signanini, 51’ Giannotti, 83’ Manganelli



Nuova classifica: Mtg. Seravezzina 32, Spartak Apuane 29, Cerreto 26, Vallizeri 26, Mulazzo 25, Azzurra 23, San Vitale Candia 19, Academy Massa Montignoso 19, Palleronese 14, Fc.Montignoso 14, Villafranchese 11,Rangers Soliera 10, Versilia 9, Tirrenia Marina 8,Fosdinovo 5