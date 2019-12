Terza Categoria, al Vallizeri il posticipo di Montignoso

Terza Categoria - I valligiani di Zeri si aggiudicano il posticipo della 13° giornata di andata giocato lunedì 23 dicembre e chiudono l’anno con una vittoria che gli permette a di piazzarsi al quinto posto della classifica, scavalcando i versiliesi dell’Azzurra. Gli ospiti presentavano dal primo minuto i cinque nuovi arrivati quali i difensori Walid Sadiq dal Monti, Massimo Filippi dalla Filattierese, l’esterno Emanuele Bondi dall’Atletico Podenzana, il centrocampista ex di Filattiera Youssefi Chakir e l’esperto attaccante Cristian Borghetti dai dragoni del Monti.



Per i lunigianesi non è stato facile, dopo il vantaggio lampo di Cakhir i valligiani hanno altre due grosse occasioni con Borghetti e Giannotti per andare con il doppio vantaggio, un fallo su Zuccarelli in area non punito con il rigore. Nell’ultima parte del primo tempo Giannotti & compagni si abbassano un po troppo, i locali di mister Enrico Mori alla mezzora hanno la possibilità di rimediare lo svantaggio, Rocca si procura ma calcia clamorosamente fuori il rigore del possibile 1-1. Prima dell’intervallo i montignosini sprecano altre due chiare occasioni, una clamorosa con decisivo salvataggio sulla riga di porta lunigianese. Nella ripresa il Vallizeri rimane in dieci per circa mezzora ma col coltello tra i denti riesce ad arginare il forcing rossoblu e ad ottenere l’importante vittoria:



Di seguito le parole del tecnico “leggenda” Della Bartolomea: “Abbiano fatto una mezza impresa, abbiamo sofferto tantissimo, il nostro vantaggio legittimato dalle occasioni successive, ci siamo abbassati tantissimo, dovevamo essere più bravi senza arretrare troppo, loro dopo il rigore ci hanno messo in seria difficoltà, li è venuto fuori anche un po' di carattere dei ragazzi. Bene per il risultato, bene come ci siamo allenati in queste ultime settimane, ma abbiamo ancora tante cose da fare, bisogna lavorare duro giorno dopo giorno, però con i nuovi innesti stiamo diventando una discreta quadra. Non sono contento per quaranta minuti, ma soddisfatto per questa vittoria a mio avviso pesante, non so quante squadre riusciranno a portar via punti da questo campo, questi tre punti senza dubbio è stata una buona iniezione di fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi”.



Fc.Montignoso-Vallizeri 0-1

Fc.Montignoso : Di Maria, Giorgini, Menchini, Tonarelli, Fialdini,Tognocchi, Vagli, Baldini, Rocca, Poggi, Mancini (Antonioli, Silipo, Bellè, Tenerini,Ricci, Toncelli, Filigheddu,Vitaloni) All. Mori E.

Vallizeri : Brunotti, Kadiu, Walid, Filippi, Bondi, Zuccarelli, Giannotti, Chakir (25’st. Essahraoui Imad), Borghetti, Toninelli, Essahraoui Jamal,(Della Bartolomea, Fiorini, Ferrari, Castellotti) All. Della Bartolomea M.

Arbitro : Berti di Carrara

Marcatori : 2’ Cakhir,

Note : al 28’ Rocca calcia fuori rigore, espulso al 13’st. Essahraoui Jamal (V)



Nuova classifica: Spartak Apuane 29, Mtg.Seravezzina 29,Cerreto 26, Mulazzo 25, Vallizeri 22, Azzurra 20,Academy Massa Montignoso 16,San Vitale Candia 16, Fc.Montignoso 14,Rangers Soliera,Versilia 9, Villafranchese 8, Palleronese 8,Tirrenia Marina 8,Fosdinovo 5.



Prossimo turno (4/1/2020): Azzurra-Rangers Soliera, Fosdinovo-Palleronese, Academy Massa Montignoso-Mulazzo,San Vitale Candia-Fc.Montignoso,Tirrenia Marina-Mtg.Seravezzina, Vallizeri-Cerreto,Villafranchese-Versilia. Riposa Spartak Apuane