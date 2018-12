Terza Categoria, al Cinquale l´anticipo del venerdì

I blues battono nel derby il quotato Spartak e salgono terzi

Terza Categoria - CINQUALE: Ricci, Gabrielli G., Gabrielli J., Francini, Landucci, Pelliccia, Scali, Ceragioli, Rocca, Poli, El Bannaoui (Grassi, Mignani, Masini, Farina, Mopri, Pieroni, Baccei, Lenzetti, Baldi) All. Ciregia

SPARTAK APUANE: Tovani, Pacolini, Nicoletti, Alibani, Maruino, Ulivi, Maccarone, Fubiani, Bianchi, Tonlazzerini, Manfredi (Del Sarto, Galizai, Andreani, Martisca, Mezzi, Sodini) All. Ulivi

RETI: 30' Rocca



Con la rete di Rocca al 30' del primo tempo il Cinquale di mister Ciregia si aggiundica l'atteso derby del venerdì sera e si porta solitario in terza posizione in classifica con 14 punti. Una gara di concentrazione e carattere quella dei blues contro un agguerrito Spartak che nei 60 minuti dopo il gol non è riuscito a trovare il pareggio. Con questa vittoria il Cinquale lancia un altro segnale, in attesa del recupero, alla capolista Forte Dei Marmi che però non da assolutamente segni di cedimento (anche ieri ha battuto il vallizeri per ben 6-3).