Terza Categoria, al Cerreto e Montignoso i due recuperi

Terza Categoria - Il Cerreto torna dalla Lunigiana con i tre punti in tasca, aggiudicandosi il primo recupero contro la Palleronese, gara valevole per la nona giornata rinviata per l’impraticabilità del campo sportivo Lombardi. Vittoria che riporta in testa i blucerchiati di mister Paolo Bertelloni in compagnia dello Spartak Apuane, successo ottenuto dopo una prova giocata a viso aperto con un pò di sofferenza soprattutto nella parte finale del match contro i caparbi granata di mister Massimo Preti. Il pomeriggio di Pallerone si apre con l’infortunio a Poli per gli ospiti, rimpiazzato da Spallanzani e il vantaggio con la deviazione di Aliboni, sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti. Il gol carica il team blucerchiato che va vicino al raddoppio con Albano e Rubino, rispondono i granata con Mastrini, il tiro da fuori è alto. Passato da poco la mezzora Moisè si incunea nella retroguardia ospite e rimette in parità il confronto. Nel secondo tempo il Cerreto trova il gol del vantaggio con Rubino, azione sulla fascia sinistra, diagonale a girare sul secondo palo imprendibile per Madonna. Nell’azione successiva Lenzetti cerca il gol della sicurezza, il colpo di testa sotto misura su angolo di Conti è respinto dal portiere. I padroni di casa rispondono con lanci per colpire in contropiede, uno di questi Moisè fa tutto bene corsa in verticale dopo aver “rubato” palla a centrocampo il suo pallonetto dal limite dell’area si spegne sulla traversa. Il finale è caratterizzato da due punizioni al vertice dell’area per i locali, prima Moisè calcia debole sul portiere, poi il neo entrato Montani centra la barriera.



L’altro recupero Versilia-Fc.Montignoso si è concluso a favore dei rossoblu di mister Enrico Mori con il classico risultato all’inglese, un gol per tempo. Vantaggio ospite con il ritrovato bomber Rocca dagli undici metri e raddoppio nel finale di gara con il subentrato Mancini. Vittoria che proietta l’Fc.Montignoso al quarto posto, appaiato ai cugini dell’Academy Massa Montignoso e Azzurra. Nel prossimo turno di campionato i montignosini riposeranno.



Palleronese -Cerreto 1-2

Palleronese : Madonna, Bellacci, Diouf(83’ Montani), Seidi, Leka Robert, Sisti(76’ Khdim), Amendola, Mastrini, Leka Lucian(76’ Sartini), Moisè, Oligeri (a disp. Maraffetti, Massour) All. Preti



Cerreto : Farina, Pellegrini, Lenzetti(55’ Baldini), Poli(2’ Spallanzani), Gabrielli, Albano, Rubino(82’ Baldi), Gassani(65’ Francini), Balloni, Conti, Aliboni. All. Bertelloni



Arbitro : Cavallini di Carrara



Marcatori : 5’ Aliboni, 32’ Moisè, 4’st. Rubino



Note : Espulso al 90+2’ Oligeri (P)





Versilia-Fc.Montignoso 0-2

Versilia : Riccioli, Salvatori, Bazzichi(75’ Antonucci),Tonetti, Giorgi, Tedeschi(46’ Guidacci), Altemura, Mazzei, Celi, Dini(71’ Frediani), Mattei. All. Maganzi



Fc.Montignoso : Di Maria, Giorgini, Nicoletti,Tonarelli, Ricci M., Tognocchi, Rustighi(76’ Mancini), Baldini(79’ Antonioli), Rocca(85’ Batti), Manfredi, Toncelli (a disp. Mori,Filigheddu, Martines, Bellè,Vagli) All. Mori M.



Arbitro : Fontanini di Viareggio



Marcatori : 20’ Rocca(rig.) , 38’ st. Mancini,





Nuova Classifica: Cerreto 22, Sparta Apuane 22, Mtg.Seravezzina 20,Mulazzo 18, Vallizeri 18, Academy Massa Montignoso 13, Azzurra 13, Fc.Montignoso 13, San Vitale Candia 12, Rangers Soliera 9, Palleronese 8, Tirrenia 7, Fosdinovo 5,Villafranchese 5, Versilia 5.