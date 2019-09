Terza Categoria, ai blocchi di partenza

Terza Categoria - Ai nastri di partenza il campionato di Terza Categoria che vede iscritte quindici squadre, dodici della provincia di Massa Carrara e tre della limitrofa lucchesia. Sei sono le lunigianesi: il Mulazzo scesa dalla seconda categoria, le veterane Fosdinovo e Palleronese, il Vallizeri, al suo secondo anno di attività, le new entry Villafranchese e Rangers Soliera. Scendendo verso il litorale troviamo il San Vitale Candia, lo Spartak Apuane e il Tirrenia 1973-Marina; le tre compagini del comune di Montignoso ossia il Cerreto, retrocesso dal campionato di seconda, l’Academy Massa Montignoso e la neonata Fc. Montignoso 2019. Infine completano l’organico del girone Apuo-lunigianese i tre club della provincia di Lucca quali la Montagna Seravezzina, l’Azzurra, già presente le passate stagioni, e il ritorno dopo due stagioni del Versilia Calcio. Come l’anno scorso per la programmazione di alcune gare, si avranno gli anticipi (al venerdi) e postici (il lunedi) in notturna con gli orari iniziali che oscillano dalle 20,30 alle 21.



Il campionato inizia con due interessanti anticipi per questa sera: l’Academy di Riccardo Montaresi ospita sul nuovo sintetico della “Renella” il Versilia calcio, con l’obiettivo di incamerare i tre punti per iniziare nel miglior modo la stagione. L’altro anticipo è di scena al mitico “Bottero” dove i gialloneri di mister Andrea Albareni (foto) affrontano il nuovo sodalizio di Montignoso 2019 guidato da Enrico Mori, match che si preannuncia di alto livello, visti i nomi dei protagonisti delle due compagini.



Il sabato scendono in campo otto squadre: la new entry Ranger Soliera va a far visita al Fosdinovo di mister Matteo Baldoni per il primo derby lunigianese, mentre il “blasonato” Mulazzo scende a Marina di Massa contro lo Spartak Apuane di mister Paolo Ulivi. Per le altre due formazioni della Lunigiana, la veterana Palleronese è ospite del nuovo club Tirrenia 1973-Marina, mentre il Vallizeri del confermato mister Fabiano Centofanti scende nel massese opposto al San Vitale Candia. Infine l’atteso confronto tra l’Azzurra di Emiliano Bertelloni e la sua ex Cerreto, di Paolo Bertelloni, è il primo posticipo della stagione, fischio d’inizio è fissato per le 20,30 presso il sintetico di via Versilia a Forte dei Marmi.



Programma gare I giornata:



Venerdi 27 settembre anticipo (ore 20,30)

Academy M.Montignoso-Versilia (“Del Freo”,Matteo Particelli di Carrara)

Villafranchese-Montignoso 2019 (“Bottero” Matteo Bombarda di Carrara)



Sabato 28/9/2019:

Fosdinovo-Rangers Soliera (Comunale, ore 15,30, Giorgio Puccinelli di Carrara)

San Vitale Candia-Vallizeri (“Remola”, ore 15,00, Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Spartak Apuane-Mulazzo (“Via Casolo, ore 17,00, Federico Scotto di Carrara)

Tirrenia Marina-Palleronese Via Casola,ore 15,00, Marco Morescalchi di Carrara)

Riposa: Montagna Seravezzina



Lunedi 30/9/2019 posticipo

Azzurra-Cerreto (“Aliboni”via Versilia, 20,30,)