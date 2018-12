Spartak, SEI da record

Per la prima volta nella sua storia il club biancorosso segna sei gol in una partita

Terza Categoria - In Terza lo Spartak esagera e batte la Palleronese per 6-3.



Il commento del match dalla pagina FB del club.



"È un ottimo momento non c'è che dire, mai lo Spartak aveva segnato 6 reti in una partita, in tutta la sua giovane storia. Un Maccarone davvero regale con una bellissima tripletta e i gol di Manfredi, Tonlazzerini e Bianchi a coronare una bellissima giornata. E poi l'esultanza sotto la curva, i cori, gli striscioni e un senso di appartenenza che è quello di una vera e propria grande famiglia, Antifascista e Solidale.



Questo vorrebbe essere questo progetto: il calcio come sperimentazione di un'altra società, in cui i Salvini e i loro amici ci possono stare solo a lavorare in una bella miniera nelle montagne del Daghestan. In fondo abbiamo sempre detto che il calcio è per noi un veicolo di trasmissione delle nostre aspirazioni e che lo Spartak è il mezzo attraverso il quale arrivare laddove non è semplice arrivare. Ma poi vedi quel pallone rotolare in rete e lì parte l'ennesima esultanza... e così fino alla fine.



Avanti Spartak!



Ps mercoledì c'è l'andata della semifinale di coppa Toscana, alle 20,30 in casa contro il Marina di Massa. Guai a chi non viene... In Daghestan c'è molto posto."



Il tabellino della gara di sabato.



SPARTAK APUANE-PALLERONESE 6-3

Spartak Apuane: Tovani, Bianchi, Nicoletti, Cancello,Pacolini, Ulkivi,Maccarrone, Mussi, Sodini , Tonlazzerini, Manfredi(Del sarto, Alibani, Magnani,Mezzi, Marino, Marchini,Turba) All. Ulivi Palleronese :Zannardi, Amendola, Franchetti, Leka R., Baldini, Sisti, Leka L., Maraffetti, Guza, Sartini, Moisè (Ricci, Massour, Guerra, Costa, Diouf, Bucci, Giovi)All. Preti.

Arbitro: Lorenzini di Carrara.

Reti: 6' Maccarrone, 39' Moisè, 54' Maccarrone, 55' Manfredi, 57' Maccarrone, 69' Tonlazzerini, 82' Bianchi, 84' Leka L., 90' Moisè